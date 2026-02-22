SL: Μονομαχίες …κορυφής σε Λάρισα και Νέα Φιλαδέλφεια

Συνέχεια στην 22η αγωνιστική με την προσοχή στραμμένη σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λάρισα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι πολλές απουσίες κι η κόπωση έφεραν την ήττα με 2-1 από τη Θέλτα για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με την πρόκριση στους «16» του UEFA Europa League να γίνεται πια δύσκολη υπόθεση στη ρεβάνς του «Μπαλαϊδος» (Πέμπτη 26/2, 22:00). Νωρίτερα, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου καλείται να περάσει νικηφόρα από το AEL FC Arena, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΛ που είναι σαφώς ανεβασμένη μέσα στο 2026. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη πήρε 11 βαθμούς (3-2-1) στο τρέχον έτος, με πιο πρόσφατη επιτυχία το 1-1 στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος, μετά το 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, θα πάει την ερχόμενη Πέμπτη (26/2, 19:45) στην Τσεχία για να… παίξει τα ρέστα του για την πρόκριση στους «16» του UEFA Europa League. Πρώτα, όμως, πρέπει να αντιμετωπίσει στο, επίσης άδειο λόγω τιμωρίας, Παγκρήτιο τον – αναγεννημένο υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη – ΟΦΗ, ο οποίος και στην οκτάδα της Super League μπήκε και στον τελικό του Κυπέλλου προκρίθηκε. Η μοναδική ήττα των Κρητικών (σε 90λεπτο) μέσα στο 2026, ήταν το 3-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα – στα υπόλοιπα μέτρησε επτά νίκες και δύο ισοπαλίες.

Στην άδεια Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω τιμωρίας, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό. Η Ένωση αήττητη από τις 26/10 και εδώ και 13 αγωνιστικές (10-3-0) παρέμεινε στην κορυφή μετά το 0-0 στην Τούμπα κι ευελπιστεί να τερματίσει πρώτη την κανονική περίοδο. Οι Βοιωτοί, ωστόσο, έδειξαν και κόντρα στον Ολυμπιακό (0-0) πόσο δυνατοί είναι φέτος, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να δείχνει πως ξεπέρασε τον άδοξο αποκλεισμό στα ημιτελικά του Κυπέλλου και να θέλει να παραμείνει στην τετράδα. Αντίθετα, απόλυτα ντεφορμέ είναι Άρης και Κηφισιά που συγκρούονται στου Χαριλάου. Οι «κίτρινοι» του Μανόλο Χιμένεθ, μετά το 1-1 στο Πανθεσσαλικό, έμειναν με μόνο μια νίκη στην τελευταία εξάδα αγώνων (1-4-1). Ο σύλλογος των Βορείων Προαστείων έχει να κερδίσει από τις 29/11 για τη Super League, μετρώντας έκτοτε πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες. Τουλάχιστον, στο 2-2 με τον ΟΦΗ έδειξε δείγματα ανάτασης, παίρνοντας βαθμό παρά το γρήγορο 0-2 των Κρητικών.

O Πανσερραϊκός του Ζεράρ Σαραγόσα υποδέχεται τον Βόλο. Στην επανεμφάνιση του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο τους, οι Θεσσαλοί έμειναν στο 1-1 με τον Άρη, σταματώντας το αρνητικό σερί με τις πέντε ήττες. Η θέση στην οκτάδα, όμως, κινδυνεύει.

Το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 22/2, 16:00

Πανσερραϊκός – Βόλος 22/2, 16:00

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 22/2, 18:00

Άρης – Κηφισιά 22/2, 19:00

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 22/2, 20:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 50 -22αγ.

2. ΑΕΚ 49

3. ΠΑΟΚ 46 -20αγ.

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 33 -20αγ.

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 -20αγ.

9. Ατρόμητος 24 -22αγ.

10.Παναιτωλικός 21 -22αγ.

11.Κηφισιά 20 -20αγ.

12.ΑΕΛ 20

13.Αστέρας Τρίπολης 16 -22αγ.

14.Πανσερραϊκός 9