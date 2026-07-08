Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη νέα παραλία – Συνελήφθη 49χρονος

Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, για το περιστατικό, που σημειώθηκε χθες, γύρω στις 10:30 το βράδυ, συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ένας 49χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σκύλος ανήκει στη σύζυγό του, ωστόσο κατά τον χρόνο του συμβάντος βρισκόταν υπό τη φροντίδα του. Όπως έγινε γνωστό, από το δήγμα του σκύλου ο 59χρονος φαίνεται να υπέστη τραύμα στον δεξιό μηρό.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.