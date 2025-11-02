Σκυλονουάρ: μια ηθογραφία των σκυλάδικων

Ο ∆ηµήτρης Αγκαράι στο σκίτσο και ο ∆ηµήτρης Κερασίδης στο σενάριο δηµιούργησαν το κόµικς «Σκυλονουάρ», το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Μικρός Ήρωας» τον Μάιο του 2025. Μια σαρωτική περιπέτεια στα σκυλάδικα της Ελλάδας των προηγούµενων δεκαετιών, τα οποία όπως γράφει ο ∆ηµήτρης Μανιάτης που επιµελείται τον πρόλογο, έχουν πια παρέλθει µε την αρχική τους µορφή, όµως αποτελούν ένα ξεχωριστό τόπο, «έναν τόπο άρσης, έναν τόπο αδιαµεσολάβητης επιθυµίας, έναν τόπο υπερβολής».

1 από 4

Οι δηµιουργοί του κόµικς

Ο ∆ηµήτρης Κερασίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι πολιτικός γελοιογράφος επί σειρά ετών, ενώ έχει δηµοσιεύσει αθλητικά κόµικ στριπ στις εφηµερίδες «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Έχει φιλοτεχνήσει το κόµικς «Τετράς, η ξακουστή του Πειραιά» το οποίο είναι βασισµένο στο βιβλίο του Γιώργου Σκαµπαρδώνη «Όλα Βαίνουν Καλώς Εναντίον Μας». Βραβεύτηκε σε διεθνείς εκθέσεις γελοιογραφίας και στα φεστιβάλ κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και ∆ράµας για την ταινία του «ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ» κινουµένων σχεδίων.

Ο ∆ηµήτρης-Κρις Αγκαράι είναι δηµιουργός κόµικς, γραφίστας και εικονογράφος µε βάση την Αθήνα. Στις δουλειές του περιλαµβάνονται οι αυτοεκδόσεις «Αλληγορία», «Reading the Song» και «SHAME» (ερωτικές ιστορίες καραντίνας), ενώ έχει συνεργαστεί µε περιοδικά όπως το «Epifany» και το «Ρίγη» και έχει συµµετάσχει σε ανθολογίες κόµικς όπως το «Athens the comicbook» και το «Εποχές για Ήρωες». Το 2023 κυκλοφόρησε το graphic novel «Σύµβουλος Ερωτικών Υποθέσεων» (JEMMA PRESS) και το 2024 το «Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ – Ο Έλληνας Σαρλώ» (ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΣ), βασισµένο στο θεατρικό έργο του ∆ηµήτρη Πιατά και Σάκη Σερέφα, «Οι Κωµικοί».

Ο «κάτω κόσµος» των σκυλάδικων

Η ιστορία συνιστά ένα οδοιπορικό στα σκυλάδικα της χώρας. Κατερίνη, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Όπως γράφει ο ∆ηµήτρης Μανιάτης στον πρόλογο «µπορντό µοκέτα, ντράµς, χαµηλός φωτισµός, πόρτα καουµπόικη και σαλούν» που διηγείται δικές του εµπειρίες από το µακρινό 1998 σε σκυλάδικο της δυτικής Αθήνας. Στο κόµικς περιδιαβαίνουν όλοι εκείνοι που δηµιούργησαν τον χώρο των σκυλάδικων. Θύτες και θύµατα, καψούρηδες και µερακλωµένοι θαµώνες, τραγουδίστριες σε ρόλο κονσοµασιόν. «Ρώσοι, Γεωργιανοί, λαχαναγορίτες, πωλητές κινητών τηλεφώνων», βαρύ ρεπερτόριο, ουίσκι, σαµπάνιες, πιάτα και ανθισµένα πάλκα από τα γαρύφαλλα.

Ένας συγγραφέας που ερωτοχτυπήθηκε

Ένας συγγραφέας που έχει χάσει την έµπνευσή του και φανατικός θαµώνας του αθλήµατος- αγαπά το ουίσκι, καπνίζει σαν διάολος και απολαµβάνει τον ιερό τόπο του σκυλάδικου- αποφασίζει να γυρίσει τα σκυλάδικα της χώρας και να γράψει για αυτά. Μαγαζάτορες, κρυµµένα µυστικά, κορίτσια από το ανατολικό µπλοκ, ξενοδοχεία οργίων. Συναναστρέφεται, παρασύρεται, ζει τη µαγεία της νύχτας, ερωτεύεται µε πάθος. Όπως δηλώνει ήταν «πάντα άνθρωπος της νύχτας». Ο έρωτας του για την Ηλιάννα, ένα κορίτσι από το ανατολικό µπλοκ θα αλλάξει την ρότα του και θα τον κάνει να βυθιστεί στον µύθο των σκυλάδικων, µέχρι να τον µετουσιώσει σε λέξεις.

Το σκίτσο µας µεταφέρει στο πάλκο

Με µαεστρία και ασπρόµαυρο σκίτσο- τι πιο ταιριαστό για να αποδώσει τη νύχτα, το ηµίφως, τον πόθο, την έξαρση των σκυλάδικων- ο ∆ηµήτρης Αγκαράι µας µεταφέρει στις πίστες της επαρχίας και της πρωτεύουσας. Αναπαριστά µε λεπτοµέρεια τους ανθρώπινους τύπους, πουκάµισα και καλσόν, τα απαραίτητα υλικά που συνθέτουν τον ναό του σκυλάδικου: αγριεµένες φάτσες, κορίτσια που χτυπάνε το χέρι των θαµώνων που πιάνει το πόδι τους, σερβιτόροι έτοιµοι να λύσουν έναν καβγά. Ταυτόχρονα, τα τραγούδια σχεδόν ακούγονται. Αυτή η ζέστη αλλά και η ψύχρα αυτών των τόπων σαν να µεταφέρεται ατόφια µέσα από τα σκίτσα.

Ένα κράµα ιστοριών

Αν και η κεντρική ιστορία του συγγραφέα αποτελεί τον πυρήνα της πλοκής, ο αναγνώστης σε αυτό το κόµικς µπορεί να διαβάσει µικρές ιστορίες από το σκυλάδικα της κάθε περιοχής και να συναναστραφεί µε χαρακτήρες και ανθρώπινους τύπους που του φαίνονται οικείοι. Με αυτόν τον τρόπο η ανάγνωση κινητοποιεί τον αναγνώστη πνευµατικά και συναισθηµατικά. Την ίδια στιγµή διαβάζει και την ιστορία των σκυλάδικων, τον τρόπο λειτουργίας τους, διαβάζει και ακούει τα σκυλοτράγουδα, κατανοεί τον ρόλο της µαφίας, το σκοτάδι αλλά και τη γοητεία τους.

Η γλώσσα του κόµικς

Όπως αναφέρει ο ∆ηµήτρης Μανιάτης στον πρόλογο «Τα σκυλάδικα έχουν τη δική τους γλώσσα». Αυτό γίνεται εµφανές από τις πρώτες κιόλας σελίδες αφού η γλώσσα είναι λαϊκή, µια γλώσσα της πιάτσας και του περιθωρίου, δανείζεται από γλώσσες του ανατολικού µπλοκ, ενώ συναντάµε και στοιχεία διαλέκτων. Με αυτόν τον τρόπο οι ήρωες γίνονται αληθοφανείς και µας συστήνουν την προσωπική τους ιδιόλεκτο. Αλλιώς µιλάνε οι µαγαζάτορες, αλλιώς οι τραγουδιστές κι αλλιώς οι θαµώνες.

γραμμοσκιάσεις… Zgur