Σκροφουλάρια

Βιότοπος – περιγραφή

Η λατινική ονοµασία του βοτάνου είναι Scrophularia nodosa (Χοιράδια η οζώδης) και ανήκει στην οικογένεια των Χοιραδιοειδών η οποία περιλαµβάνει 200 και πλέον είδη. Στη χώρα µας συναντούµε 13 περίπου είδη του φυτού και τα κυριότερα είναι το Κύνειον, το Νεέσιον, το Ξενικόν (κοινώς Βρωµουσάκι ή Βρωµόχορτο και κατά τον ∆ιοσκουρίδη Γαλίοψις).

Πολύ κοινή στη χώρα µας είναι η Scrophularia peregrine µε τις ονοµασίες Χοιράδιο, Βρωµόχορτο ή Βρωµουσάκι.

Σε κάποιες περιοχές το αποκαλούν και Σκορπιδόχορτο, αλλά αυτή η ονοµασία βασικά χρησιµοποιείται για άλλο φυτό το Ασπλένιον (Ceterah officinarum).

Φύεται σε ∆υτική Ασία, Βόρειο Αµερική και Ευρώπη. Στην Ελλάδα το συναντούµε σε υγρά µέρη. Είναι φυτό πολυετές και γυαλιστερό σε όλα του τα µέρη. Το ύψος του κυµαίνεται από 80 έως 120 εκατοστά. Έχει στελέχη ανορθωµένα, τετραγωνοειδή, που φέρουν φύλλα αντίθετα, µε µίσχο, ελλιπή στη βάση του, τριγωνικά και σουβλερά στην κορυφή. Άνθη κατά στάχεις. Στεφάνη µε το πίσω χείλος ίσιο και το µπροστά ευρύ. Έχει τέσσερις στήµονες δίδυµους. Τα άνθη είναι ερµαφρόδιτα (έχουν και αρσενικά και θηλυκά όργανα και επικονιάζονται από µέλισσες και σφήκες. Το φυτό πάνω από το έδαφος ξεραίνεται τον χειµώνα και την άνοιξη αναπτύσσεται και πάλι. Το καλοκαίρι τα άνθη του φυτού είναι γεµάτα µε µέλισσες και σφήκες οι οποίες εκτιµούν πολύ το νέκταρ που περιέχουν.

Ιστορικά στοιχεία

Είναι βότανο που έχει χρησιµοποιηθεί εδώ και εκατονταετίες. Σε Ανατολή και ∆ύση χρησιµοποιούσαν τα αέρια µέρη και την ρίζα του φυτού σαν καθαρτικό και απολυµαντικό.

Η ονοµασία Χοιράδιο είναι παλιά και οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιµοποιούσαν το βότανο για τη θεραπεία αποστηµάτων ή πληγών µε πυόρροια και της χοιράδωσης (χοιράδωση είναι φυµατίωση των λεµφαδένων του λαιµού και η λατινική της ονοµασία είναι scrofula). Για τον λόγο αυτό ο Κούλπεπερ (1653) το ονόµαζε «βότανο του λαιµού» και έγραφε για αυτό «…αποµακρύνει όλες τις κοκκινίλες, τα στίγµατα και τις φακίδες του προσώπου, καθώς και την πιτυρίδα και όλες τις ρυπαρές παραµορφώσεις στο κεφάλι…»

Στην Κίνα η κύρια ποικιλία του φυτού που φύεται εκεί ονοµάζεται Xuan Shen (Scrofularia ningpoensis) και το χρησιµοποιούν ως κύρια θεραπεία για τα «πέντε δηλητήρια» και πυώδεις φλεγµονές.

Στη λαϊκή ιατρική χρησιµοποιούσαν το βραστάρι του βοτάνου κατά της κακοχυµίας. Τοποθετούσαν καταπλάσµατα από τεµαχισµένα φύλλα πάνω σε χελώνια. Έφτιαχναν για τον λόγο αυτό και µια αλοιφή µε ίσες ποσότητες από νωπό βούτυρο και ρίζα σε σκόνη. Την ίδια αλοιφή έβαζαν για να κατευνάσουν τον πόσο σε έρπη και φαγούρα καθώς και σε ερεθισµένες αιµορροΐδες. Τον χυµό του φυτού τον χρησιµοποιούσαν κατά των πληγών από τουφέκι.

Στη Κρήτη το φυτό το ονόµαζαν Σκροφουλαρόχορτο. Το χρησιµοποιούσαν για τις σκροφόλες (πυορροούσα αδενίτης του λαιµού) οι οποίες όπως έλεγαν «αν δεν τις προσέξεις αφήνουν µακρουλούς λάκκους στο λαιµό». Για τι ς σκροφόλες χρησιµοποιούσαν τη ρίζα, τις κορυφές του φυτού και τα φύλλα. Τα έβραζαν και τα τοποθετούσαν πάνω στις σκροφόλες. Για τον ίδιο σκοπό έφτιαχναν και αλοιφή από τη ρίζα του φυτού και ξύγκι χοιρινό.

Συστατικά-χαρακτήρας

Είναι βότανο πικρό, ψυχρό και ξηραντικό. Μετά την αποξήρανση η πικράδα του δεν είναι πλέον έντονη. Περιέχει σαπωνίνες (διοσµίνη και εσπεριδίνη), καρδιενεργά γλυκοσίδια, φλαβονοειδή, ρητίνη, σάκχαρο, οργανικά οξέα. Η κινέζικη ποικιλία περιέχει σαπωνίνες (διοσµίνη και εσπεριδίνη), φυτοστερόλες, λιπαρά οξέα, ασπαραγίνη.

Άνθιση – χρησιµοποιούµενα µέρη – συλλογή

Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιµοποιούνται οι κορυφές του φυτού, τα φύλλα και η ρίζα.

Οι µίσχοι και τα φύλλα συλλέγονται κατά την διάρκεια της ανθοφορίας, από τον Ιούνιο µέχρι τον Αύγουστο. Τα φύλλα είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται νωπά. Μετά την αποξήρανση χάνουν λίγο από τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις

∆ρα ως εξοµαλυντικό, διουρητικό, ήπιο καθαρτικό και διεγερτικό της καρδιάς. Χρησιµοποιείται κυρίως στη θεραπεία δερµατικών προβληµάτων.

Βοηθά στην αποµάκρυνση των τοξινών από το σώµα βοηθώντας έτσι στην καλύτερη λειτουργία του οργανισµού.

Μπορεί να βοηθήσει σε έκζεµα, ψωρίαση και οποιαδήποτε άλλη δερµατική κατάσταση που συνδέεται µε ερεθισµό και κνησµό. Ένα µέρος της καθαριστικής της δράσης οφείλεται στις υπακτικές και διουρητικές ιδιότητες της. Χρησιµοποιείται σαν ήπιο υπακτικό για τη δυσκοιλιότητα. Συνδυάζεται καλά µε Αγριολάπαθο και ρίζα Άρκτιου για τη θεραπεία δερµατικών προβληµάτων.

Σε κοµπρέσες το βότανο το χρησιµοποιούµε σε επώδυνα πρηξίµατα, πληγές και έλκη. Σε πλύσεις το έγχυµα του βοτάνου χρησιµοποιείται για έκζεµα και µυκητιακές λοιµώξεις.

Η κινέζικη ποικιλία δρα ως τονωτικό, δροσιστικό, αντιφλεγµονώδες, αντιβακτηριακό, καρδιοτονωτικό, αντιυπερτασικό και κατασταλτικό. Χαλαρώνει την καρδιά, µε µείωση της πίεσης και ήπια καταστολή.

Στην οµοιοπαθητική συνιστούν το βάµµα του φυτού σε περιπτώσεις οφθαλµικών παθήσεων, µαστίτιδα και αιµορροΐδες.

Παρασκευή και δοσολογία

Παρασκευάζεται σαν έγχυµα. Ρίχνουµε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 1-3 κουταλάκια ξηρού βοτάνου, το σκεπάζουµε και το αφήνουµε για 10-15 λεπτά. Σουρώνουµε και πίνουµε τρεις φορές την ηµέρα.

Υπό µορφή βάµµατος µπορούµε να πάρουµε 2-4 ml τρεις φορές την ηµέρα. Το βάµµα το παίρνουµε σε συνδυασµό µε πεπτικά βότανα όπως πικραλίδα, λουτσιά ή ρίζα ραβέντι για την δυσκοιλιότητα και τη βραδεία πέψη ή µε βότανα όπως λάπαθο, κοκκορέλι ή κολλιτσίδα για δερµατικά προβλήµατα.

Προφυλάξεις

∆ιεγείρει την καρδιά και πρέπει να αποφεύγουµε τη χρήση του βοτάνου όταν υπάρχει ταχυκαρδία. ∆εν πρέπει να υπερβαίνουµε τη συνιστώµενη δοσολογία γιατί είναι ισχυρό βότανο και δρα ως δηλητήριο.

