Σκουπιδότοπος το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου

Σε σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, γνωστό ως Καλυψώ, νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου κοντά στην Πύλο.

Αυτό αποκαλύπτει η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Marine Pollution Bulletin, ερχόμενη να χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών:

Οι επιστήμονες, που κατέβηκαν στα 5.109 μέτρα με το υποβρύχιο DSV Limiting Factor, αντί για σπάνια οικοσυστήματα κατέγραψαν εκτεταμένη παρουσία απορριμμάτων, όπως σημειώνει το άρθρο. Η πυκνότητά τους, που φτάνει τα 26.715 αντικείμενα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, συγκαταλέγεται στις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ σε τόσο μεγάλα βάθη. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «η βαθιά θάλασσα αποτελεί συχνά την τελική “κατάληξη” της ρύπανσης», επιβεβαιώνοντας ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα λειτουργούν τελικά ως αποδέκτες της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η ανάλυση των ευρημάτων δείχνει ότι περίπου το 90% των απορριμμάτων είναι πλαστικά, γεγονός που αναδεικνύει τη διαχρονική αποτυχία περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον ωκεανολόγο Μικέλ Κανάλς, «ελαφρά απορρίμματα όπως τα πλαστικά προέρχονται από τις ακτές», υπογραμμίζοντας τη σύνδεση της καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας με φαινόμενα που εκδηλώνονται ακόμα και σε ακραία βάθη. Η διαδικασία μεταφοράς και καθίζησης των πλαστικών είναι αργή αλλά συνεχής, ενώ, όπως επισημαίνεται, «τα πλαστικά κινούνται κοντά στον πυθμένα μέχρι να θαφτούν ή να διασπαστούν σε μικροπλαστικά», δημιουργώντας έναν αόρατο, αλλά διαρκή κύκλο ρύπανσης που επιστρέφει τελικά στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γεωμορφολογία της περιοχής, καθώς το σημείο Καλυψώ λειτουργεί σαν «παγίδα», εγκλωβίζοντας τα απορρίμματα και επιτρέποντας τη συσσώρευσή τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό εξηγεί γιατί το πρόβλημα εμφανίζεται τόσο έντονα στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και γιατί αναμένεται να επιδεινωθεί. Παράλληλα, οι ενδείξεις για απόρριψη απορριμμάτων από πλοία προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση, αγγίζοντας ζητήματα ελέγχου και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη ναυσιπλοΐα.

Συνολικά, η έρευνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για τη Μεσόγειο ως «κλειστή θάλασσα» με έντονη ανθρώπινη πίεση, από τον τουρισμό έως τη ναυτιλία. Η διαπίστωση του Κανάλς ότι «δεν υπάρχει ούτε ένα εκατοστό που να είναι καθαρό» αποτυπώνει με δραματικό τρόπο την έκταση του προβλήματος.

Όπως τονίζει η Deutche Welle που αναδεικνύει την έρευνα, για την Ελλάδα ειδικά, η είδηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομία, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο αυστηρές πολιτικές πρόληψης και διαχείρισης της θαλάσσιας ρύπανσης.