menu
15 C
Chania
Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠεριβάλλον
Περιβάλλον

Σκουπιδότοπος το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, γνωστό ως Καλυψώ, νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου κοντά στην Πύλο.
Αυτό αποκαλύπτει η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Marine Pollution Bulletin, ερχόμενη να χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών:

Οι επιστήμονες, που κατέβηκαν στα 5.109 μέτρα με το υποβρύχιο DSV Limiting Factor, αντί για σπάνια οικοσυστήματα κατέγραψαν εκτεταμένη παρουσία απορριμμάτων, όπως σημειώνει το άρθρο. Η πυκνότητά τους, που φτάνει τα 26.715 αντικείμενα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, συγκαταλέγεται στις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ σε τόσο μεγάλα βάθη. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «η βαθιά θάλασσα αποτελεί συχνά την τελική “κατάληξη” της ρύπανσης», επιβεβαιώνοντας ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα λειτουργούν τελικά ως αποδέκτες της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Η ανάλυση των ευρημάτων δείχνει ότι περίπου το 90% των απορριμμάτων είναι πλαστικά, γεγονός που αναδεικνύει τη διαχρονική αποτυχία περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης στη Μεσόγειο.

Η πρώτη προσέγγιση στο βαθύτερο σημείο με την ονομασία Καλυψώ (Calypso Deep) πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1965 από τον καπετάνιο Ζεράρ Υέ ντε Φρομπερβίλ, με τους Δρ. Τσαρλς “Τσακ” Λ. Ντρέικ (Αμερική), και Ανρί Ζερμαίν Ντελώζ χρησιμοποιώντας το Γαλλικό βαθυσκάφος Αρχιμήδης.

Σύμφωνα με τον ωκεανολόγο Μικέλ Κανάλς, «ελαφρά απορρίμματα όπως τα πλαστικά προέρχονται από τις ακτές», υπογραμμίζοντας τη σύνδεση της καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας με φαινόμενα που εκδηλώνονται ακόμα και σε ακραία βάθη. Η διαδικασία μεταφοράς και καθίζησης των πλαστικών είναι αργή αλλά συνεχής, ενώ, όπως επισημαίνεται, «τα πλαστικά κινούνται κοντά στον πυθμένα μέχρι να θαφτούν ή να διασπαστούν σε μικροπλαστικά», δημιουργώντας έναν αόρατο, αλλά διαρκή κύκλο ρύπανσης που επιστρέφει τελικά στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γεωμορφολογία της περιοχής, καθώς το σημείο Καλυψώ λειτουργεί σαν «παγίδα», εγκλωβίζοντας τα απορρίμματα και επιτρέποντας τη συσσώρευσή τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό εξηγεί γιατί το πρόβλημα εμφανίζεται τόσο έντονα στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και γιατί αναμένεται να επιδεινωθεί. Παράλληλα, οι ενδείξεις για απόρριψη απορριμμάτων από πλοία προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση, αγγίζοντας ζητήματα ελέγχου και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη ναυσιπλοΐα.

Συνολικά, η έρευνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για τη Μεσόγειο ως «κλειστή θάλασσα» με έντονη ανθρώπινη πίεση, από τον τουρισμό έως τη ναυτιλία. Η διαπίστωση του Κανάλς ότι «δεν υπάρχει ούτε ένα εκατοστό που να είναι καθαρό» αποτυπώνει με δραματικό τρόπο την έκταση του προβλήματος.
Όπως τονίζει η Deutche Welle που αναδεικνύει την έρευνα, για την Ελλάδα ειδικά, η είδηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομία, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο αυστηρές πολιτικές πρόληψης και διαχείρισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum