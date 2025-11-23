Σκοτεινές διαδρομές στην Παλιά Πόλη των Χανίων: Εικονική Περιήγηση

Η Εταιρεία Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων ΠΟΛΥΔΡΑΣΗ σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων πραγματοποιεί εκδήλωση την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 7.00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο με θέμα “Σκοτεινές διαδρομές στην Παλιά Πόλη των Χανίων”.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για μία εικονική περιήγηση σε χώρους, κτήρια ή μνημεία που συνδέονται με γεγονότα τα οποία σημάδεψαν αρνητικά τις ζωές των ανθρώπων με καταστροφή ή απώλεια.

Ιστορικές αναφορές: Σμαράγδη Γαλημιτάκη

Αφήγηση: Σίτσα Κοτσιφάκη»