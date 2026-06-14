Σκόρπιες σκέψεις και προβληματισμοί: Το άδειο πιάτο

Καθώς περιδιαβαίνω στο διαδίκτυο το µάτι πέφτει σε µια µικρή ερώτηση: «Η γιαγιάς σας, δεν γύριζε πότε πίσω ένα πιάτο άδειο! Εσείς το κάνετε;»

Λίγα τα λόγια, πολλά τα ερωτήµατα!

Και βεβαίως το πράγµα θέλει ανάλυση σε βάθος…

Τι θ’ απαντούσε λοιπόν, ο καθένας µας στο ερώτηµα;

«Ναι!!», «Όχι…», «Που και που…», «Μα τι µε ρωτάνε τώρα;» Το βαριεστηµένο εκείνο: «∆εν έχω χρόνο για τέτοιες ανοησίες!» Ή µήπως δεν θ’ απαντούσατε καθόλου, διότι το θέµα δεν έχει ενδιαφέρον, δεν µας αφορά, δεν ανήκει καν στον γρήγορο κόσµο µας…

Νοµίζω πως η ερώτηση έγινε πρωτίστως, όχι µόνο για να µας βάλει να σκεφτούµε κατά πόσο ενδιαφερόµαστε για τον συνάνθρωπο, όχι µόνο για να µας ενεργοποιήσει, αλλά κυρίως για να ξεκινήσουµε µια σοβαρή κουβέντα µε τον αδηφάγο, τον άπληστο κι αδιάφορο εαυτό µας.

Αυτόν που τα θέλει όλα δικά του!

Τα πλούτη, την καταξίωση, την αγάπη του περίγυρου, την δύναµη επιβολής στον συνάνθρωπο…

Αυτόν που θεωρεί σωστό να δέχεται και να µην ανταποδίδει…

Αυτόν που παίρνει γεµάτα πιάτα, τα γυρίζει άδεια κι ούτε ένα ευχαριστώ δεν λέει…