Βιότοπος – περιγραφή

Η λατινική ονοµασία του βοτάνου είναι CETERACH officinarum D.C. (Κατέραχον το φαρµακευτικό). Συνώνυµο του είναι το Asplenium ceterah (L). Ανήκει στην οικογένεια των Πολυποδιϊδών. Το Ceterach (το οποίο περιλαµβάνει µία οµάδα µε 10 περίπου υποείδη) είναι είδος του γένους Asplenium το οποίο περιλαµβάνει συνολικά περίπου 720 είδη (Kramer και Viane 1990).

Τα υποείδη Ceterach αν και χαρακτηρίζονται από µια ποικίλη µορφολογία, έχουν ανατοµική και κυτταρολογική οµοιογένεια.

Φύονται σε Ευρώπη (στην κεντρική Ευρώπη είναι προστατευόµενο φυτό), Μακρονησία, σε όλη τη νοτιοδυτική Ασία, στα Ιµαλάια και στα ξηρότερα µέρη του Βορρά, της Ανατολής, και της Νότιας Αφρικής.

Στη χώρα µας το συναντούµε µε τις κοινές ονοµασίες σκορπίδι, ασπλήνιο, σκορπιδόχορτο, σκροπίδι, σκροπιδόχορτο, σκορπιδάτσι, σκοπηροτήρι, χρυσόχορτο, αγριοσπάρτι.

Το Άσπληνον το επιτοίχιον (Asplenium muraria) κοινώς σκορπίδι, το Άσπληνον το τριχοµανές (Asplenium trichomanes) κοινώς πολυτρίχι, το Άσπληνον το αδίαντον (Asplenium adianthum) κοινώς σκροπιδόχορτο, σκοπηροτήρι, σκροπίδι, ή µαύρο πολυτρίχι, έχουν τις ίδιες ιδιότητες µε το Κατέραχον το φαµακευτικό. Το µαύρο πολυτρίχι είναι ανθοκοµικό φυτό και καλλιεργείται µέσα σε γλάστρες και σε τοποθεσίες του κήπου για το φύλλωµά του.

Το σκορπίδι είναι φυτό αρκετά διαδεδοµένο στις ρωγµές των βράχων και στις σχισµές παλαιών τοίχων. Ευδοκιµεί σε πετρώδεις ή βραχώδεις τοποθεσίες από τα χαµηλά µέχρι τα υποαλπικά υψόµετρα.

Είναι πολύχρονο, ποώδες, πολυετές, υδροχαρές που σχηµατίζει µικρές τούφες. Τα φύλλα είναι σαν ελάσµατα µακρουλά, στενά, βαθυπράσινα στο πάνω µέρος και το µήκος τους συνήθως κυµαίνεται από 5 έως 15 εκατοστά µε πτεροειδείς λοβούς (χωρίζονται σε 9-12 ηµικυκλικά µέρη), που φέρουν στην κάτω επιφάνεια ένα πυκνό πίληµα (συµπύκνωµα) από λέπια, ανοικτού καστανού χρώµατος. Η ρίζα είναι ρηχή και φτάνει σε βάθος το πολύ 30 εκατοστά.

Οι σπόροι του φυτού είναι σχεδόν αόρατοι. Βρίσκονται στα φύλλα µέσα σε µικροσκοπικούς ελαστικούς σάκους, στρογγυλού σχήµατος οι οποίοι κάποια στιγµή σκάνε σκορπίζοντας τους σπόρους ολόγυρα και το φυτό πολλαπλασιάζεται.

Το σκορπίδι προτιµά τους τοίχους που βλέπουν βόρεια. Είναι µία φτέρη που αντέχει στα θερµότερα κλίµατα και η σκιά και το απάγκιο δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί. Για να αντιµετωπίσει τον ήλιο το φυτό στρέφει απέναντί του την κάτω επιφάνεια του φύλλου που αντανακλά το φως ενώ το µήκος του δεν αναπτύσσεται πολύ διατηρώντας µικρή επιφάνεια. Στα µέρη που δεν το βλέπει ο ήλιος το µήκος του είναι 2 και 3 φορές µεγαλύτερο σε σχέση µε τα µέρη που έχουν µεγάλη ηλιοφάνεια.

Ιστορικά στοιχεία

Είναι µάλλον το ασπλήνιο του ∆ιοσκουρίδη. Οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιµοποιούσαν για τις διουρητικές και αποχρεµπτικές του ιδιότητες.

Το σκορπίδι χρησιµοποιήθηκε εδώ και εκατονταετίες για νοσήµατα της κύστεως και γενικότερα των ουροφόρων οδών. Επίσης κατά της βλεννόρροιας και των πνευµονικών κατάρρων.

Ήταν βραστάρι του ήταν λαϊκό φάρµακο για τους ελώδεις πυρετούς µε µεγαλοσπληνία. ∆εν έκαναν όµως το βραστάρι µε το πόσιµο νερό απλά, αλλά χρησιµοποιούσαν το νερό στο οποίο έσβηναν οι σιδηρουργοί το πυρακτωµένο σίδερο.

Οι λαϊκοί θεραπευτές ακόµη το χρησιµοποιούσαν ως έµπλαστρο για να θεραπεύουν σπυριά του δέρµατος, ιδιαίτερα για τη νεανική ακµή.

Στα Αγγλικά η ονοµασία του βοτάνου είναι spleenworts (σπληνοβότανο) γιατί θεωρούσαν ότι ήταν χρήσιµη για της ασθένειες της σπλήνας.

Στην Κρήτη είναι πολύ γνωστό βότανο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ονοµάζουµε σκροπιδόχορτο ή σκορπιδόχορτο. Το κάτω µέρος του φύλλου που έχει το πορτοκαλί – κίτρινο χνούδι το χρησιµοποιούσαν εξωτερικά σε πληγές θεωρώντας ότι έτσι συντόµευαν το χρόνο επούλωσης. Το χρησιµοποιούσαν επίσης για τη θεραπεία του κοσκινά (κακοήθεις δοθιήνες που έβγαιναν στον αυχένα και άνοιγαν τρύπες που θύµιζαν κόσκινο. Ήταν δυσθεράπευτα σπυριά που µπορούσε να εξελιχθούν σε καρκίνο).

Κύρια όµως το χρησιµοποιούσαν όπως και σήµερα ως λιθοτριπτικό για τις πέτρες σε νεφρούς και χολή. Για την ιδιότητά του αυτή µάλιστα η τοπική ονοµασία του βοτάνου στη Ρόδο είναι «Σπάκα πέτρα».

Ο Σίµπθορπ, γνωστός Άγγλος βοτανολόγος – ιατρός του 18ου αιώνα, που επισκέφθηκε την Κρήτη δύο τουλάχιστον φορές µελετώντας την χλωρίδα του νησιού, το ονόµαζε χρυσόχορτο. Η ποιότητα του βοτάνου στην Κρήτη είναι εξαιρετική και οι θεραπευτικές του ιδιότητες αποτελεσµατικές ιδιαίτερα σε συνταγές για τις πέτρες στα νεφρά.

Συστατικά – χαρακτήρας

Τα φύλλα περιέχουν τανίνη και οργανικά οξέα. Η γεύση του είναι πικρή.

Άνθιση – χρησιµοποιούµενα µέρη – συλλογή:

Για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιµοποιείται όλο το φυτό εκτός από τη ρίζα. Αυτή µάλιστα είναι καλό όταν συλλέγουµε το φυτό να µην την ξεριζώνουµε για να µπορέσει το φυτό να αναπτυχθεί και πάλι. Τα νέα του φύλλα τα βγάζει τον χειµώνα. Οι σπόροι ωριµάζουν Μάιο και Ιούνιο. Το καλοκαίρι τα φύλλα περιτυλίγονται γύρω από τον εαυτό τους. Συλλέγουµε όλο το χρόνο, αλλά καλύτερη εποχή είναι Φλεβάρη και Μάρτη.

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις

∆ρα ως καταπραϋντικό, διουρητικό, αποχρεµπτικό και εφιδρωτικό.

Χρησιµοποιείται κατά των νοσηµάτων της κύστεως, των ουροφόρων οδών και των νεφρών. Είναι πολύ καλό για την αφαίρεση της πέτρας από τους νεφρούς.

Γενικότερα δρα κατά της διάρροιας και είναι θεραπευτικό της σπλήνας, των στηθικών παθήσεων και του βήχα.

Έχει ακόµη ανθελµινθικές ιδιότητες (για τους σκώληκες των εντέρων).

Το σιρόπι που παρασκευάζεται από το σκορπίδι χρησιµοποιείται σαν φάρµακο κατά των πνευµονικών παθήσεων αλλά είναι λιγότερο αποτελεσµατικό από το σιρόπι που παρασκευάζεται από µια άλλη φτέρη, τον αδίαντο.

Παρασκευή και δοσολογία

Παρασκευάζεται ως αφέψηµα. Βράζουµε 6 γραµµάρια σε 1,5 φλιτζάνι νερό για 5-10 λεπτά λεπτά. Μία φορά την ηµέρα. Αν θέλουµε µπορούµε να το γλυκάνουµε µε µέντα ή γλυκάνισο.

Ένα αποτελεσµατικό µείγµα για τις πέτρες στα νεφρά γίνεται µε σκορπίδι, δίανθο, πολύκοµπο (από 1 µέρος) και σπόρους πεντάνευρου (1,5 µέρος).

Βράζουµε 27 γραµµάρια από το µείγµα για 10 λεπτά σε 3 φλιτζάνια νερό το σουρώνουµε και πίνουµε το µισό το πρωί και το υπόλοιπο το βράδυ. Το ρόφηµα αυτό το πίνουµε για µία εβδοµάδα.

Προφυλάξεις

Να µην ξεπερνούµε την συνιστώµενη δοσολογία.

