menu
10.6 C
Chania
Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Σκορ – ρεκόρ η Στίλβη 7-1 την Αναγέννηση Ιεράπετρας

Γιώργος Δρακάκης
0

Την πιο ευρύ νίκη της ιστορίας της πέτυχε η Στίλβη που επικράτησε 7-1 της Αναγέννησης Ιεράπετρας σε εξ αναβολής παιχνίδι στη Γ’ Εθνική γυναικών. Χθες εξάλλου σε αγώνα της Β’ κατηγορίας η Δόξα νίκησε 2-1 στο Βαρύπετρο τον Χάλη. Οι αγώνες:

Γ’ Εθνική γυναικών
10η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Στίλβη – Αναγ. Ιεράπετρας 7-1
Γκολ: 3’ Γιαμούζη, 16’ Αγγελάκη, 29’, 41’ Γεωργιάδη, 63’ Δεμίρογλου, 65’ Φυτράκη, 82’ Κούρου – 13’ Αμαριωτάκη
Διαιτητής: Βαλεντάκης (Μαραγκάκης – Φώτης), Χανίων
Στίλβη (Αντ. Ακρωτηριανάκης): Σέιντας, Καλαϊτζάκη, Γιαμούζη, Φυτράκη, Κούρου, Δεμίρογλου, Αγγελάκη, Κουτσουκλάκη (53’ Αράπη), Γεωργιάδη, Μαζανάκη, Μουτζούρη.
Βαθμολογία (11 αγώνες): ΑΟ Χανιά* (67-2) 28, Ποσειδών Ladies* (47-5) 25, Χάλης Βαρ.* (37-21) 18, Επισκοπή (35-25) 15, Λίντο* (34-32) 10, Αναγ. Ιεράπετρας (8-107) 3, Στίλβη* (11-47) -2
Επόμενη 13η αγωνιστική (29/3)
• Αναγ.Ιεράπετρας – ΑΟΧ
• Λίντο – Ποσειδών L.
• Χάλης – Στίλβη
Ρεπό: Λίντο
Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”
22η αγωνιστική
• Χάλης – Δόξα Π. 1-2

φωτ. Λ. Αντωνακάκης

Γκολ: 86’ Βόρφι (κεφαλιά από σέντρα Αναστασάκη) – 37’ Σταθάκης (κεφαλιά από φάουλ Χαλεβελάκη), 64’ Σταυρουλιδάκης (κεφαλιά από γύρισμα Σταθάκη)
Δοκάρι: 32’ Σταθάκης
Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Μαρκουλάκης – Νικολαΐδης)
Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Α. Χαιρετάκης, Ηλίας Αλί, Βασίλεφ (61’ Αντωνάκης), Κτενιαδάκης, Παπαδάκης, Ξανθουδάκης, Παπανικολάου, Βόρφι, Δημακόπουλος (46’ Ν. Σταθάκης), Οικονόμου, Μωϋσής Αλί (46’ Αναστασάκης).
Δόξα Παχιανών (Γιάννης Λιουδάκης): Μίσκου, Αλεξιάδης (58’ Μπέντο), Π. Κελαϊδής, Ιωαννίδης, Γ. Σταθάκης, Χαλεβελάκης, Ντάλιος (83’ λ.τρ. Βουνάκης), Νταμοτσίδης, Τσιτζιλώνης, Μπαλαντινάκης, Βαρουξάκης (58’ Σταυρουλιδάκης).
Βαθμολογία (22 αγώνες): Ποσειδών Τ. 65-19 52, Θύελλα Καλ. 50-17 51, Αρης Β. 54-24 50, Τιτάν 51-19 49, Θησέας 38-20 41, Δόξα Παχ. 38-33 34, Ικαρος Μ. 36-35 32, Ν. Μινώταυρου 31-43 26, Ασπίδα 23-27 25, ΕΘΚ 33-43 25, Κορωνίδα 42-79 16 , Χάλης 16-47 15, Τάλως 33-74 15, Αστέρας Χ. 19-47 13.
* Βαρύ πρόστιμο στην ΠΑΕ Χανιά
Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με πρόστιμο 10.000 ευρώ την ΠΑΕ Χανιά για εξύβριση και προπηλακισμό των διαιτητών μετά τη λήξη του αγώνα με την Καλλιθέα στα Περιβόλια.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum