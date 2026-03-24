Σκορ – ρεκόρ η Στίλβη 7-1 την Αναγέννηση Ιεράπετρας

Την πιο ευρύ νίκη της ιστορίας της πέτυχε η Στίλβη που επικράτησε 7-1 της Αναγέννησης Ιεράπετρας σε εξ αναβολής παιχνίδι στη Γ’ Εθνική γυναικών. Χθες εξάλλου σε αγώνα της Β’ κατηγορίας η Δόξα νίκησε 2-1 στο Βαρύπετρο τον Χάλη. Οι αγώνες:

Γ’ Εθνική γυναικών

10η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Στίλβη – Αναγ. Ιεράπετρας 7-1

Γκολ: 3’ Γιαμούζη, 16’ Αγγελάκη, 29’, 41’ Γεωργιάδη, 63’ Δεμίρογλου, 65’ Φυτράκη, 82’ Κούρου – 13’ Αμαριωτάκη

Διαιτητής: Βαλεντάκης (Μαραγκάκης – Φώτης), Χανίων

Στίλβη (Αντ. Ακρωτηριανάκης): Σέιντας, Καλαϊτζάκη, Γιαμούζη, Φυτράκη, Κούρου, Δεμίρογλου, Αγγελάκη, Κουτσουκλάκη (53’ Αράπη), Γεωργιάδη, Μαζανάκη, Μουτζούρη.

Βαθμολογία (11 αγώνες): ΑΟ Χανιά* (67-2) 28, Ποσειδών Ladies* (47-5) 25, Χάλης Βαρ.* (37-21) 18, Επισκοπή (35-25) 15, Λίντο* (34-32) 10, Αναγ. Ιεράπετρας (8-107) 3, Στίλβη* (11-47) -2

Επόμενη 13η αγωνιστική (29/3)

• Αναγ.Ιεράπετρας – ΑΟΧ

• Λίντο – Ποσειδών L.

• Χάλης – Στίλβη

Ρεπό: Λίντο

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

22η αγωνιστική

• Χάλης – Δόξα Π. 1-2

Γκολ: 86’ Βόρφι (κεφαλιά από σέντρα Αναστασάκη) – 37’ Σταθάκης (κεφαλιά από φάουλ Χαλεβελάκη), 64’ Σταυρουλιδάκης (κεφαλιά από γύρισμα Σταθάκη)

Δοκάρι: 32’ Σταθάκης

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Μαρκουλάκης – Νικολαΐδης)

Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Α. Χαιρετάκης, Ηλίας Αλί, Βασίλεφ (61’ Αντωνάκης), Κτενιαδάκης, Παπαδάκης, Ξανθουδάκης, Παπανικολάου, Βόρφι, Δημακόπουλος (46’ Ν. Σταθάκης), Οικονόμου, Μωϋσής Αλί (46’ Αναστασάκης).

Δόξα Παχιανών (Γιάννης Λιουδάκης): Μίσκου, Αλεξιάδης (58’ Μπέντο), Π. Κελαϊδής, Ιωαννίδης, Γ. Σταθάκης, Χαλεβελάκης, Ντάλιος (83’ λ.τρ. Βουνάκης), Νταμοτσίδης, Τσιτζιλώνης, Μπαλαντινάκης, Βαρουξάκης (58’ Σταυρουλιδάκης).

Βαθμολογία (22 αγώνες): Ποσειδών Τ. 65-19 52, Θύελλα Καλ. 50-17 51, Αρης Β. 54-24 50, Τιτάν 51-19 49, Θησέας 38-20 41, Δόξα Παχ. 38-33 34, Ικαρος Μ. 36-35 32, Ν. Μινώταυρου 31-43 26, Ασπίδα 23-27 25, ΕΘΚ 33-43 25, Κορωνίδα 42-79 16 , Χάλης 16-47 15, Τάλως 33-74 15, Αστέρας Χ. 19-47 13.

* Βαρύ πρόστιμο στην ΠΑΕ Χανιά

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με πρόστιμο 10.000 ευρώ την ΠΑΕ Χανιά για εξύβριση και προπηλακισμό των διαιτητών μετά τη λήξη του αγώνα με την Καλλιθέα στα Περιβόλια.