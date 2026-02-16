menu
Σκηνές από… ταινία στο Κολυμπάρι: Ζημιές σε κατάλυμα και φορτηγό από μεθυσμένο οδηγό

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Σκηνές από… ταινία εξελίχθηκαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα χθες στην περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά Χανίων όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ έφυγε από την πορεία του, μπήκε σε αυλή ενοικιαζομένων δωματίων όπου προκάλεσε ζημιές ενώ τράκαρε και με σταθμευμένο φορτηγό.

Το περιστατικό για το οποίο η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση το πρωί της Δευτέρας,  σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες των «Χανιώτικων νέων», στα Μινωθιανά της Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά.

Οπως γνωστοποίησε η Αστυνομία, ο 42χρονος παραβίασε, με το όχημά του, αυλή ενοικιαζόμενων δωματίων, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταλύματος αλλά και σε φορτηγό που βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά οι οποίοι συνέλαβαν τον 42χρονο ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Τροχαίας διενήργησαν αλκοτέστ και είδαν ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Ο 42χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. 

 

