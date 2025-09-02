menu
Σκέψεις µου της ποιητικής συλλογής του Γιάννη Βαρδάκη

Καίτη Γωνιωτάκη - Κουτρουμπά
Κάθε άνθρωπος έχει µέσα του µια ισχυρή γεννήτρια αγάπης, της οποίας η ενέργεια περιµένει να απελευθερωθεί. (Αϊνστάιν)
Αυτό έγινε και σε σένα Γιάννη µου!
Αυτή σου η απελευθέρωση εξέπληξε, πολλούς, όπως κι εµένα.
Είχα καιρό να διαβάσω κάτι τόσο καλό. Οι λέξεις που σε περίµεναν στωικά να τις αξιοποιήσεις αποκτούν νόηµα βαρύτητα και βάθος. Μου αρέσει το πάντρεµα που τους κάνεις περνώντας µεστότητα και καταλαγή µέσα µας. Απέδωσες και ποιητικά τέλεια όπως και µουσικά µε τη ραδιοφωνική εκποµπή που επιµελείσαι. Η ποίηση ευνοεί τη φαντασία µα η δική σου εκτοξεύτηκε θετικά.
Τα ποιήµατά σου Γιάννη µου είναι είναι ψυχαναλυτικά, έχουν καταστάλαγµα σοφίας. Όποια σελίδα ανοίγεις κάτι έχει να πάρεις, κάτι να θαυµάσεις. Έχει γίνει η καλύτερη παρέα µου αυτόν τον καιρό. Καλοτάξιδο και στο επόµενο βιβλίο σου µε καλό… και επειδή η αγάπη είναι δύναµη ισχυρή, δυνατή χωρίς όρια «γιατί έχει βαρύτητα και κάνει τους ανθρώπους να έλκονται µεταξύ τους». Εύχοµαι να την έχεις, να τη βρεις και να σε βρίσκει. Κατά τα άλλα πολύ γεµάτος ενδιαφέρων πανάξιος…
Συγχαρητήρια και κάθε καλό γύρω σου και µέσα σου.

Κ. Γωνιωτάκη –
Κουτρουµπά

Υ.Γ. Ο Γιάννης Βαρδάκης κατάγεται από το Ηράκλειο. Ζει αρκετά χρόνια στα Χανιά και εργάζεται στη ∆ιοίκηση της Τράπεζας Χανίων.
«Θάλασσες Μέσα», ο τίτλος του βιβλίου, εικονογραφηµένο από τον ίδιο.
Εκδοτικός οίκος BookStars.

