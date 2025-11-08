Σκέψεις για µετακίνηση αγάλµατος στην πλατεία της Μητρόπολης

» Αρνητική εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Για τη μετατόπιση ή όχι του αγάλματος του Πατριάρχη Αθηναγόρα που βρίσκεται στην πλατεία Μητροπόλεως (Εισοδίων) θα κληθεί να αποφασίσει μεταξύ άλλων το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στη συνεδρίαση του της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, με την εισήγηση πάντως της τεχνικής υπηρεσίας να είναι αρνητική.

Τη μετατόπιση του αγάλματος ζητάνε επιχειρηματίες καθώς βρίσκεται μπροστά στο κατάστημα τους και δηλώνουν ότι προτίθενται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την μελέτη μετακίνησης και τις σχετικές δαπάνες, και να συνεργαστούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου είναι πως «τα υπαίθρια γλυπτά αποτελούν σύμβολα ταυτότητας μιας πόλης και συμβάλλουν στην πολιτισμική εξέλιξη και τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Δεν θα πρέπει να μετακινούνται ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται (εκ των υστέρων) γύρω τους, ούτε να τροποποιείται, με αυτή την αιτιολογία, ο δημόσιος κοινόχρηστος χώρος. Για τους λόγους αυτούς, εισηγούμαστε αρνητικά στην αιτούμενη μετακίνηση του αδριάντα».

Στην εισήγηση αναφέρετε πως « Πατριάρχης Αθηναγόρας Α’ (1886-1972) θεωρείται μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας. Ο ορειχάλκινος ανδριάντας που βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία της Παλιάς Πόλης Χανίων, είναι έργο του γλύπτη Γιάννη Παπαμαρκέλη. Αποτελεί δωρεά προς τον Δήμο Χανίων από τον Νικόλαο Γ. Βαγιωνή, ομογενή από τα Χανιά στις Η.Π.Α. η οποία έγινε δεκτή με την υπ’ αρ. 173/14-7-1972 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ με την υπ’ αρ. 134/12-6-1973 Απόφαση ο Δήμος Χανίων ανέλαβε το ήμισυ της δαπάνης κατασκευής της μαρμάρινης βάσης. Τα αποκαλυπτήριά του μνημείου έγιναν στις 12/8/1973».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ 1866

Εν τω μεταξύ, χθες η Δημοτική Κοινότητα Χανίων γνωμοδότησε θετικά για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου πάρκου στην πλατεία 1866, με την επιφύλαξη από τους συμβούλους της “Λαϊκής Συσπείρωσης” για το θέμα της ανταποδοτικότητας. Το ζήτημα θα έλθει προς συζήτηση και στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Όπως προβλέπει η εισήγηση ο Δήμος Χανίων προτίθεται να χωροθετήσει και λειτουργήσει στην Πλατεία 1866 ένα θεματικό πάρκο με διακριτικό τίτλο “Χριστουγεννιάτικο Πάρκο, Χανιά 2025-2026”, το οποίο θα λειτουργήσει για 22 ημέρες και συγκεκριμένα από την 15η Δεκεμβρίου 2025 έως και την 6η Ιανουαρίου 2026.

Ειδικότερα, «θα υπάρξει ο σχεδιασμός χωροθέτησης και εγκατάστασης δέκα πέντε (15) καλαίσθητων ξύλινων οικίσκων, εννέα (09) εξ’ αυτών διαστάσεων 2,40μx1,80μ και έξι (06) εξ’ αυτών διαστάσεων 3μx2,40μ. Κάθε οικίσκος θα στολιστεί όπως οι γιορτινές ημέρες το επιβάλλουν, καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων από τη Δημοτική Αρχή και με δαπάνη των δικαιούχων, στους οποίους θα παραχωρηθεί οι ξύλινοι οικίσκοι».

Για λόγους απόδοσης ιδιαίτερης παραδοσιακής ταυτότητας στο Χριστουγεννιάτικο πάρκο, προτείνεται η διάθεση των οικίσκων σε εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πωλούν χειροποίητα εορταστικά εποχικά είδη όπως χριστουγεννιάτικα στολίδια και παιχνίδια, χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, σαπούνια και προϊόντα ευεξίας και ομορφιάς, εκκλησιαστικά και θρησκευτικά είδη, είδη τέχνης και πολιτισμού κ.α. Επίσης, ξύλινοι οικίσκοι θα διατεθούν σε επιχειρήσεις πώλησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων γαστρονομίας (αλμυρών και γλυκών εδεσμάτων) και τοπικών παραδοσιακών ποτών και αφεψημάτων. Προτείνεται να αποκλειστεί η πώληση ενδυμάτων και υποδημάτων».

Στην πλατεία 1866 ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει να υλοποιηθούν παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα στο πνεύμα των εορταστικών ημερών.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης

Πέρα από το ζήτημα του αγάλματος και των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, στη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Τετάρτη στις 15:30, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:

• Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΑμεΑ μέσω του ειδικού προγράμματος απασχόλησης

• Αναμορφώσεις προϋπολογισμών Δήμου Χανίων και Δημοτικού Γηροκομείου (2025)

• Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων και μίσθωση ακινήτου για στέγαση ΚΑΠΗ Παχιανών

• Παραχωρήσεις δημοτικών κλειστών γυμναστηρίων (Σούδας, Κλαδισού) και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτόματων μεταδόσεων στο Κλειστό Κλαδισού

• Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου στην οδό Κυδωνίας 27

• Έργο χαμηλής όχλησης και θέματα χωροταξικών ρυθμίσεων – προσκυρώσεων (Άγιος Ιωάννης, Νέα Χώρα, Κουμπές Νεροκούρου)