Σκαψίµατα και “ανοικτές πληγές”

Μια εικόνα µε τις λακκούβες που σχηµατίστηκαν στο οδόστρωµα αµέσως µετά τις εργασίες αποκατάστασης βλάβης µέσα στο χωριό του Σκινέ µάς κοινοποίησε αναγνώστης µας από την περιοχή.

Θέσαµε το θέµα στη ∆ΕΥΑΒΑ που έδειξε αντανακλαστικά και προχώρησε στην αποκατάσταση ρίχνοντας πίσσα στο συγκεκριµένο σηµείο.

Ωστόσο το ζήτηµα δεν αφορά µόνο τη ∆ΕΥΑΒΑ αλλά κάθε δηµόσιο και ιδιωτικό φορέα που σκάβει γιατί κάνει επισκευές ή γιατί περνάει το δίκτυο οπτικών ινών και δεν γίνεται καµία αποκατάσταση του οδοστρώµατος! Ατελείωτα τα παραδείγµατα και εξήγηση πέραν της ελλιπούς επίβλεψης δεν µπορούµε να βρούµε!