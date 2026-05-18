Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Συλλήψεις στο Ηράκλειο

Σε ορεινό χωριό της Μεσαράς αναφέρουν οι πληροφορίες ότι γίνεται η μεγάλη επιχείρηση του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενικά πρόσωπα έχουν ήδη προσαχθεί και εξετάζονται, καθώς η αστυνομία φαίνεται να έχει στοιχεία για περιπτώσεις εκβιασμού, απειλών, καταπατήσεων και φυσικά είσπραξεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι για άτομα συγκεκριμένης οικογένειας που έχουν μπει στο στόχαστρο του Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν …μνημονευτεί από τον ίδιο το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σε μια από τις επισκέψεις του στην Κρήτη»