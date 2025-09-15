menu
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Με την εκλογή προεδρείου η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Αρχίζουν σήμερα το μεσημέρι οι συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θέμα της πρώτης συνεδρίασης είναι η εκλογή προεδρείου, ενώ σε επόμενη συνεδρίαση θα αποφασιστεί ο κατάλογος των μαρτύρων που θα κληθούν ενώπιον της επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη θέση του προέδρου της επιτροπής η κυβερνητική πλειοψηφία θα προτείνει τον βουλευτή Ηλείας της ΝΔ, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της ορίστηκε σε τρεις μήνες από τη συγκρότησή της.

Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής:

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

1. Ακτύπης Διονύσιος

2. Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα

3. Βλαχάκος Νικόλαος

4. Βρεττάκος Γεώργιος

5. Γκολιδάκης Διαμαντής

6. Δεληκάρη Αγγελική

7. Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)

8. Καππάτος Παναγής

9. Κουλκουδίνας Σπυρίδων

10. Λαζαρίδης Μακάριος

11. Λιάκος Ευάγγελος

12. Λιβανός Μιχαήλ

13. Λυτρίβη Ιωάννα

14. Μάνη-Παπαδημητρίου ‘Αννα

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Συρεγγέλα Μαρία

17. Φόρτωμας Φίλιππος

 

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

18. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

19. Λιακούλη Ευαγγελία

20. Μουλκιώτης Γεώργιος

21. Πουλάς Ανδρέας

 

Από την Κ.Ο. «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

22. Κόκκαλης Βασίλειος

23. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

24. Μπάρκας Κωνσταντίνος

 

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

25. Καραθανασόπουλος Νικόλαος

26. Μανωλάκου Διαμάντω

 

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

27. Μπούμπας Κωνσταντίνος

 

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

28. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”»

29. Βρεττός Νικόλαος

 

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

30. Καζαμίας Αλέξανδρος

 

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές

31. Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

