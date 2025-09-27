menu
Τρίτη Γνώμη

Σκάνδαλα

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
Υποστηρίχθηκε απ’ τον κ. πρωθυπουργό στη ∆.Ε.Θ. ότι οι µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησής του έχουν τολµηρό χαρακτήρα. Όµως στη χώρα, που συνταγµατικά είναι κατοχυρωµένες οι αντιλήψεις περί ηθικής, δεν έχουν τελειωµό τα σκάνδαλα. Όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ οι παρεκτροπές στην πολεοδοµία, το έγκληµα των Tεµπών, το κύκλωµα της µαφίας στα Χανιά, οι πυρκαγιές, τα υδρόµετρα των αγροτών στη Β. Ελλάδα, η απάτη κ.α.

Πίσω από κάθε δηµόσιο οργανισµό κάτι κρύβεται παράνοµο. Ο Πινόκιο εµφανίζεται µε µακριά χέρια, µε µεγάλες χούφτες και όχι µεγάλη µύτη. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται τα βουνά χωράφια και οι λιµνοθάλασσες λιβάδια, να βόσκουν γελάδια και γιδοπρόβατα, που αποκτούν Α.Φ.Μ. για επιδοτήσεις.
Για το επιτελικό σταράτος που εκτρέφει τέτοια κυκλώµατα ουδεµία ευθύνη βαραίνει τους κυβερνητικούς παράγοντες. Πάντως ο εγκέφαλος δεν έχει έδρα τα Χανιά. Όσοι έχουν τα µέσα ας ανακαλύψουν πού βρίσκεται.

Για ποιο λόγο αναφέρθηκε απ’ τον κ. Στουρνάρα η µη ύπαρξη «λεφτόδεντρου»; ∆εν γνωρίζει, φαίνεται, τα υπερκέρδη δισ. € των τραπεζών που είναι αφορολόγητα, τους παχυλούς µισθούς των υψηλά ιστάµενων και τα µεγάλα µπόνους των διευθυντών των ∆ΕΚΟ! Όσο για τις οικονοµικές παροχές, που ανακοινώθηκαν στης ∆.Ε.Θ. θα πλουτίσουµε, αφού θα µπορούµε να αγοράζουµε ένα κιλό κρέας τον µήνα!

Στα σκάνδαλα, γενικώς, πολιτικά και οικονοµικά, εµπλέκονται πρόσωπα που χαίρουν εκτιµήσεως των πολιτών. Όσα έρχονται στις δηµοσιότητα, διχάζουν την κοινή γνώµη. Ένα απ’ αυτά είναι η χορήγηση από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις εκατοµµ. € σε µη δικαιούχους µέσω εικονικών µισθώσεων βοσκοτόπων µε συµµετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτικών και τοπικών αξιωµατούχων. ∆εκάδες οι κατηγορηθέντες απ’ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τούτο οφείλεται στη θεσµική ανεπάρκεια του κράτους, για την οποία έγινε παραδοχή περί «αποτυχίας».
Η κυβέρνηση κατάφερε να εκτρέψει την προσοχή της κοινής γνώµης προς άλλα ζητήµατα της επικαιρότητας, όπως στις διεθνείς εξελίξεις, στους καύσωνες και τη λειψυδρία, στη µεταναστευτική κρίση.
Στον κατάλογο των παράνοµων δικαιούχων βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί πολιτικών υψηλά ιστάµενων. Η συνενοχή απλώνεται οριζοντίως.
Η ενοχή είναι συλλογική και η κυβέρνηση προτιµά να σχολιάζει και να υπεκφεύγει!

