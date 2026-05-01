Σκάνδαλα και παρανοµίες

Σήµερα τίποτα δεν οδηγεί στην αγάπη και ειρήνη στον κόσµο, παρά στο «µαρτύριο» και τη δυστυχία µε τον πόλεµο, που κήρυξε το Σιονιστικό Ισραήλ µε την Ιµπεριαλιστική Αµερική του Τραµπ εναντίον του Ιράν, αλλά και ο επεκτατισµός του Πούτιν, τον οποίο ακολουθεί η Τουρκία του Ερντογάν.

Η αντιπολίτευση έχει ανεβάσει τους τόνους απέναντι στην Κυβέρνηση που κατηγορείται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τα σκάνδαλα µε άγνωστη κατάληξη, που θα ‘χουν οι αναµενόµενες εξελίξεις.

Εκτός απ’ την κατάντια µας να παρεµβαίνουν ξένοι για την απονοµή δικαιοσύνης στη χώρα µας, ένεκα διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων, µας δηµιουργείται και πολιτικό ζήτηµα. Η Ευρωπαία εισαγγελέας κ. Κοβέσι στη δεύτερη δικογραφία που απέστειλε αναφέρει 13 ονόµατα πρώην υπουργών και βουλευτών. Έστειλε και τρίτη δικογραφία, που γράφει πάρα πολλά, αλλά για την κυβέρνηση «πέρα βρέχει».

Η υπόθεση των υποκλοπών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δίκη για τα Τέµπη έχει αρχίσει µε πολλά προβλήµατα και διαλείµµατα. Και όλα αυτά σε προεκλογική περίοδο µε πάρα πολλά κόµµατα και µερικά καινούργια, που περιµένουν να βγουν στην επιφάνεια. Η κατάσταση των κοµµάτων της Βουλής γίνεται απελπιστική, γιατί όσο µιλούν περί ενότητας γελοιοποιούνται.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τις δικαιολογίες κατασκευής επιχειρηµάτων απεµπλοκής της Ν.∆. από τα σκάνδαλα. Επαναλαµβάνει τα ίδια και εκτίθεται περισσότερο. Υπόσχεται πράγµατα που έχει ξαναπεί και δεν τα έχει κάνει. Κουκουλώθηκαν οι ευθύνες και αποµακρύνθηκε η προσπάθεια ανεύρεσης της αλήθειας για το κατασκοπευτικό λογισµικό predator, που παρακολουθούσε αρχηγούς κοµµάτων, βουλευτές, στρατιωτικούς, επιχειρηµατίες και δηµοσιογράφους. Ενοχοποιείται απευθείας ο κ. πρωθυπουργός, διότι ο πωλητής της εταιρείας που διαθέτει το λογισµικό δήλωσε ότι διαπραγµατεύεται µε κυβερνήσεις και όχι µε άλλου είδους κρατικούς φορείς.

Σχετικά µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρείται να ενοχοποιηθούν και προηγούµενες Κυβερνήσεις ώστε να καλυφθεί και της Ν.∆. Αποτέλεσµα το σκάνδαλο να πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις µετά και τις παρεµβάσεις της κας Λάουρα Κοβέσι, που σηµαίνει ότι η κρίση δεν είναι διαχειρίσιµη χωρίς παρενέργειες.

Στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ο όρος «πονοκέφαλος» για τη Ν.∆. αφορά την εσωκοµµατική αντιπολίτευση του κ. Κώστα Καραµανλή και του διαγραφέντος κ. Αντώνη Σαµαρά.