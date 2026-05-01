menu
15.6 C
Chania
Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Τρίτη Γνώμη

Σκάνδαλα και παρανοµίες

Χρήστος Πλέσσας
0

Σήµερα τίποτα δεν οδηγεί στην αγάπη και ειρήνη στον κόσµο, παρά στο «µαρτύριο» και τη δυστυχία µε τον πόλεµο, που κήρυξε το Σιονιστικό Ισραήλ µε την Ιµπεριαλιστική Αµερική του Τραµπ εναντίον του Ιράν, αλλά και ο επεκτατισµός του Πούτιν, τον οποίο ακολουθεί η Τουρκία του Ερντογάν.

 Η αντιπολίτευση έχει ανεβάσει τους τόνους απέναντι στην Κυβέρνηση που κατηγορείται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τα σκάνδαλα µε άγνωστη κατάληξη, που θα ‘χουν οι αναµενόµενες εξελίξεις.

 Εκτός απ’ την κατάντια µας να παρεµβαίνουν ξένοι για την απονοµή δικαιοσύνης στη χώρα µας, ένεκα διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων, µας δηµιουργείται και πολιτικό ζήτηµα. Η Ευρωπαία εισαγγελέας κ. Κοβέσι στη δεύτερη δικογραφία που απέστειλε αναφέρει 13 ονόµατα πρώην υπουργών και βουλευτών. Έστειλε και τρίτη δικογραφία, που γράφει πάρα πολλά, αλλά για την κυβέρνηση «πέρα βρέχει».

Η υπόθεση των υποκλοπών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δίκη για τα Τέµπη έχει αρχίσει µε πολλά προβλήµατα και διαλείµµατα. Και όλα αυτά σε προεκλογική περίοδο µε πάρα πολλά κόµµατα και µερικά καινούργια, που περιµένουν να βγουν στην επιφάνεια. Η κατάσταση των κοµµάτων της Βουλής γίνεται απελπιστική, γιατί όσο µιλούν περί ενότητας γελοιοποιούνται.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τις δικαιολογίες κατασκευής επιχειρηµάτων απεµπλοκής της Ν.∆. από τα σκάνδαλα. Επαναλαµβάνει τα ίδια και εκτίθεται περισσότερο. Υπόσχεται πράγµατα που έχει ξαναπεί και δεν τα έχει κάνει. Κουκουλώθηκαν οι ευθύνες και αποµακρύνθηκε η προσπάθεια ανεύρεσης της αλήθειας για το κατασκοπευτικό λογισµικό predator, που παρακολουθούσε αρχηγούς κοµµάτων, βουλευτές, στρατιωτικούς, επιχειρηµατίες και δηµοσιογράφους. Ενοχοποιείται απευθείας ο κ. πρωθυπουργός, διότι ο πωλητής της εταιρείας που διαθέτει το λογισµικό δήλωσε ότι διαπραγµατεύεται µε κυβερνήσεις και όχι µε άλλου είδους κρατικούς φορείς. 

 Σχετικά µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρείται να ενοχοποιηθούν και προηγούµενες Κυβερνήσεις ώστε να καλυφθεί και της Ν.∆. Αποτέλεσµα το σκάνδαλο να πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις µετά και τις παρεµβάσεις της κας Λάουρα Κοβέσι, που σηµαίνει ότι η κρίση δεν είναι διαχειρίσιµη χωρίς παρενέργειες. 

 Στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ο όρος «πονοκέφαλος» για τη Ν.∆. αφορά την εσωκοµµατική αντιπολίτευση του κ. Κώστα Καραµανλή και του διαγραφέντος κ. Αντώνη Σαµαρά.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum