Σητεία: Τρεις γυναίκες αποπειράθηκαν να κλέψουν σε σπίτια

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας τρεις ημεδαπές ηλικίας 46, 30 και 21 ετών κατηγορούμενες για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «οι ημεδαπές χθες (24.09.2025) το μεσημέρι εισήλθαν σε δύο οικίες ημεδαπών γυναικών στην περιοχή του Δήμου Σητείας και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν τιμαλφή πλην όμως έγιναν αντιληπτές και τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας αφού ταυτοποιήθηκαν οι τρεις γυναίκες, αναζητήθηκαν και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας».