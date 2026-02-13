Σητεία: Σύλληψη για εγκατάλειψη σκύλου

Συνελήφθη χθες (13.02.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας 35χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας διαπιστώθηκε ο 35χρονος να έχει εγκαταλείψει σε περιοχή του Δήμου Σητείας σκύλο ιδιοκτησίας του όπως προέκυψε από τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης που κατείχε το ζώο, το οποίο περισυλλέχθηκε από φιλοζωικό σύλλογο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.