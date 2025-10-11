Σητεία: Επιχείρηση για την μεταφορά επιβάτη Κ/Ζ στο νοσοκομείο

“Επιχείρηση” για την ασφαλή μεταφορά επιβάτη κρουαζιερόπλοιου που έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης στήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Σητεία.

Όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σητείας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι ένας 64χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Γερμανίας) του κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) «AIDASTELLA» σημαίας Ιταλίας, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 6 ν.μ. νοτιοδυτικά νήσου Κάσου, έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Το Κ/Ζ κατέπλευσε στον Όρμο Σητείας και ο 64χρονος μετεπιβιβάστηκε στο αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος «ΜΑΝΩΛΙΟ» Λ. Σητείας. 724, και μεταφέρθηκε με τη συνοδεία ιατρού και στελέχους της Λιμενικής Αρχής στο λιμάνι της Σητείας. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας, ενώ το Κ/Ζ απέπλευσε για τον προορισμό του».