Σητεία: Χρώσταγε 300, του ζητούσαν 10.000!

Σοβαρές καταγγελίες για πρακτικές εταιρειών διαχείρισης δανείων φέρνει στο φως η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με αφορμή υπόθεση δανειολήπτη από τη Σητεία, ο οποίος –όπως αναφέρεται– δέχθηκε εξώδικο για οφειλή σχεδόν 10.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του οφειλή ανερχόταν σε μόλις 300 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο δανειολήπτης, αν και είχε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του, έλαβε εξώδικο από δικηγορικό γραφείο για λογαριασμό εταιρείας διαχείρισης δανείων, στο οποίο γινόταν λόγος για οφειλή άνω των 9.900 ευρώ, με απειλές για αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Μετά την παρέμβαση της Ένωσης και σχετικό αίτημα προς την εταιρεία, εκδόθηκε βεβαίωση σύμφωνα με την οποία η πραγματική οφειλή του δανειολήπτη ανερχόταν σε 300 ευρώ, ποσό που καταβλήθηκε άμεσα. Παράλληλα, ζητήθηκε η έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής, ενώ έγιναν κοινοποιήσεις τόσο στο εμπλεκόμενο δικηγορικό γραφείο όσο και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Η Ένωση κάνει λόγο για «αλαλούμ» στη διαχείριση δανείων και ζητά την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των συνεπών δανειοληπτών, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε εξώδικα και να απευθύνονται σε αρμόδιους φορείς για ενημέρωση και καθοδήγηση.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

