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Σάββατο, 20 Ιουνίου, 2026
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ΣΗΠΕ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σε κλίμα ενότητας, συναδελφικότητας και κοινής βούλησης για την ενίσχυση του περιφερειακού Τύπου πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 29ης εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αναδείχθηκε η ανάγκη ενιαίας έκφρασης και συντονισμένης διεκδίκησης των αιτημάτων του κλάδου σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για τις περιφερειακές εφημερίδες, με αιχμή τη βιωσιμότητα των εκδόσεων, την ψηφιακή μετάβαση και τη στήριξη της αξιόπιστης ενημέρωσης στις τοπικές κοινωνίες.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Μιχαλόπουλος («Ελευθερία» Λάρισας)

Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Περάκης («Χανιώτικα νέα»)

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Κουτσολιόντος («Πρωινός Λόγος» Ιωαννίνων)

Ταμίας: Σταύρος Φανφάνης («Χρόνος» Κομοτηνής)

Κοσμήτορας: Δημήτρης Πλεμμένος («Ελευθερία» Καλαμάτας)

Παράλληλα, για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι:

Δημήτρης Καρεκλίδης («Μαγνησία» Βόλου)

Νάντια Σάμαρα («Συνείδηση» Αγρινίου)

Γιάννης Χριστόπουλος («Γνώμη» Πατρών)

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