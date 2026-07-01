Σινεμά στο Κοντομαρί

Οι δωρεάν θερινές προβολές στο Κοντομαρί συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη 1/7/2026 σε συνεργασία με τη Neo Films. Το ραντεβού δίνεται στη Πλατεία Κοντομαρί λίγο μετά τις 20:30 μ.μ μαζί με φρέσκα popcorn, chips, street food καθώς και σπιτική λεμονάδα ή άφθονη μπύρα. Η προβολή ξεκινά στις 21:15μ.μ.

Είσοδος δωρεάν.