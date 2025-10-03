Σήμερα και αύριο το φεστιβάλ “Αναιρέσεις” στα Χανιά

Σήμερα και αύριο στο πάρκο Μαρκοπούλου θα διεξαχθεί το φεστιβάλ “Αναιρέσεις”.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση των διοργανωτών «την Παρασκευή 3/10 δίνουμε ραντεβού στις 18:00 για να συζητήσουμε για τον αγώνα για δημόσια αγαθα και τη δολοφονική πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων στην εκδήλωση με τίτλο «Οι ιδιωτικοποιησεις σκοτώνουν! Για να μπουν οι ζωές μας κάτω από τα κέρδη τους. Αγώνας για δημόσια αγαθά και χώρους τώρα».

🇵🇸Το Σάββατο 4/10 στις 18:00 συζητάμε για το ζήτημα του Πολέμου και συγκεκριμένα την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στην εκδήλωση με τίτλο «Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά! Διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών ενάντια στους πολέμους του κεφαλαίου»

📍Ραντεβού στο Πάρκο Μαρκόπουλο 3 & 4 Οκτωβρίου!

——————————-

✊Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει, αν τον αλλάξουμε εμείς!

——————————-

🎫Είσοδος Ενίσχυσης: 5€/Ημέρα, 8€

/Διήμερο»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: