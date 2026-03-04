menu
11.4 C
Chania
Τετάρτη, 4 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σήμερα η πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Τ.Ε. Χανίων του ΚΚΕ οργανώνει πολιτική συγκέντρωση με θέμα «ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ – ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ», την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 19:00 στον Κάτωλα (οδός Μουσούρων). Θα μιλήσει ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αυτή την ώρα εξελίσσεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο κόσμος φλέγεται. Την εγκληματική επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν ακολούθησαν τα αντίποινα του τελευταίου με θύματα τους λαούς της περιοχής.
Τα τύμπανα ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου ηχούν πιο δυνατά από ποτέ άλλοτε.
Όλοι στους δρόμους – Ξεσηκωμός ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.
Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εμπλέξει τη χώρα στα βαθιά στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια με ρόλο “σημαιοφόρου”.
Έχει διαθέσει τη βάση της Σούδας, πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, φρεγάτες στη Ερυθρά Θάλασσα και τώρα στέλνει πλοία και μαχητικά και στην Κύπρο.
Δεν τσιμπάμε στον εφησυχασμό που καλλιεργούν η κυβέρνηση και οι “ντουντούκες” του ευρωατλαντισμού.
Η Βάση της Σούδας αποτελεί βασικό ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Στη βάση σταθμεύουν πολλά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και είναι η μοναδική με εγκαταστάσεις για τον ανεφοδιασμό και την επισκευή αεροπλανοφόρων.
Για άλλη μια φορά καταρρίπτεται το αφήγημα ότι η βάση της Σούδας προστατεύει το λαό.
Ήδη έχει χτυπηθεί η βρετανική βάση στην Κύπρο μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά μας και αντίστοιχες καλά φρουρούμενες βάσεις των ΗΠΑ σε μια σειρά χώρες.
Όλοι στους δρόμους, υψώνουμε το ανάστημα μας απέναντι στη βαρβαρότητα. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι ανίκητοι. Οι λαοί θα βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις.
Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας με τον Ιρανικό λαό και όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.
Απαιτούμε εδώ και τώρα
• Απεμπλοκή της Ελλάδας από το μακελειό.
-Να κλείσει η δολοφονική βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις του θα ΝΑΤΟ.
-Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum