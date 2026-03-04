Σήμερα η πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ

Η Τ.Ε. Χανίων του ΚΚΕ οργανώνει πολιτική συγκέντρωση με θέμα «ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ – ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ», την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 19:00 στον Κάτωλα (οδός Μουσούρων). Θα μιλήσει ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αυτή την ώρα εξελίσσεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο κόσμος φλέγεται. Την εγκληματική επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν ακολούθησαν τα αντίποινα του τελευταίου με θύματα τους λαούς της περιοχής.

Τα τύμπανα ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου ηχούν πιο δυνατά από ποτέ άλλοτε.

Όλοι στους δρόμους – Ξεσηκωμός ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εμπλέξει τη χώρα στα βαθιά στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια με ρόλο “σημαιοφόρου”.

Έχει διαθέσει τη βάση της Σούδας, πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, φρεγάτες στη Ερυθρά Θάλασσα και τώρα στέλνει πλοία και μαχητικά και στην Κύπρο.

Δεν τσιμπάμε στον εφησυχασμό που καλλιεργούν η κυβέρνηση και οι “ντουντούκες” του ευρωατλαντισμού.

Η Βάση της Σούδας αποτελεί βασικό ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Στη βάση σταθμεύουν πολλά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και είναι η μοναδική με εγκαταστάσεις για τον ανεφοδιασμό και την επισκευή αεροπλανοφόρων.

Για άλλη μια φορά καταρρίπτεται το αφήγημα ότι η βάση της Σούδας προστατεύει το λαό.

Ήδη έχει χτυπηθεί η βρετανική βάση στην Κύπρο μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά μας και αντίστοιχες καλά φρουρούμενες βάσεις των ΗΠΑ σε μια σειρά χώρες.

Όλοι στους δρόμους, υψώνουμε το ανάστημα μας απέναντι στη βαρβαρότητα. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι ανίκητοι. Οι λαοί θα βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις.

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας με τον Ιρανικό λαό και όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα

• Απεμπλοκή της Ελλάδας από το μακελειό.

-Να κλείσει η δολοφονική βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις του θα ΝΑΤΟ.

-Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα»