menu
31.2 C
Chania
Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Σήμερα η κηδεία του αγιατολάχ Χαμενεΐ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Ιράν κηδεύει σήμερα τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη του, ύστερα από τιμές που του αποδόθηκαν για έξι ημέρες κατά τις οποίες έγινε περιφορά της σορού του στους σιιτικούς ιερούς τόπους της χώρας και στο γειτονικό Ιράκ και οργανώθηκαν επικήδειες τελετές, στις οποίες ωστόσο δεν έχει παρευρεθεί μέχρι στιγμής ο γιος του και διάδοχός του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το φέρετρο έφτασε σήμερα αεροπορικώς στην πόλη Μασχάντ, τη γενέτειρά του στο βορειοανατολικό Ιράν, όπου αργότερα θα γίνει η ταφή του, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο αγιατολάχ που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας για σχεδόν 37 χρόνια σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ηλικία 86 ετών σε βομβαρδισμό την πρώτη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η κηδεία του σήμερα τελείται εν μέσω αναζωπύρωσης των εντάσεων, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός: οι ΗΠΑ έπληξαν εκ νέου το Ιράν τη νύχτα της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον έλεγχό του στο Στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι προέβη σε αντίποινα στοχοθετώντας εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Επίσης η σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μασχάντ, σε γραμμή μήκους περίπου 800 χιλιομέτρων, διακόπηκε ύστερα από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική υπηρεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την οποία επικαλέστηκε σήμερα το πρωί η ιρανική κρατική τηλεόραση προσθέτοντας ότι έχουν διοργανωθεί οδικές μεταφορές για τους επιβάτες που δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σύμφωνα και πάλι με το Irna, ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στη Μασχάντ στο μαυσωλείο του Ρεζά, τον ιερότερο τόπο λατρείας του Ιράν. Ο ιμάμης Ρεζά είναι ο μόνος από τους δώδεκα ιμάμηδες των σιιτών που έχει ενταφιαστεί στη χώρα.

 

Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να παρευρεθούν στην ταφή

Ο κυβερνήτης της Μασχάντ Χασάν Χοσεϊνί, τον οποίο επικαλέστηκε η τηλεόραση, δήλωσε ότι «αναμένει πως έως και 15 εκατομμύρια άνθρωποι», δηλαδή αριθμός πενταπλάσιος από τον πληθυσμό της πόλης, θα παρευρεθούν στην ταφή.

Η τελετή προβλέπεται να αρχίσει στις 14:00 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδος), καθώς μετατέθηκε για αρκετές ώρες λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στη μεταφορά της σορού του Χαμενεΐ από το Ιράκ, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση.

Καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας και τις ώρες μέχρι να αρχίσει η κηδεία, πιστοί περίμεναν υπομονετικά στους δρόμους της Μασχάντ. Ορισμένοι κρατούσαν τεράστια πορτρέτα του Αλί Χαμενεΐ, ενώ άλλοι, σε ομάδες έψαλλαν χορωδιακά θρησκευτικούς ύμνους. Σε τεράστιο πανό που είχε τοποθετηθεί στην πρόσοψη ενός κτιρίου αναγραφόταν: «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ». Ένα άλλο αναφερόταν σε αμοιβή 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τον θάνατό του.

Στο Ιράκ, στη νεκρική πομπή με το φέρετρο του Ιρανού ηγέτη, που έφερε τα χρώματα της ιρανικής σημαίας και στο πάνω μέρος του το εμβληματικό μαύρο τουρμπάνι του, μετείχε λαοθάλασσα στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, στις οποίες βρίσκονται οι ιερότεροι χώροι λατρείας του σιιτικού Ισλάμ.

Οι επικήδειες τελετές στο Ιράκ, όπου είχε διοργανωθεί ένας φόρος τιμής προς τον Ιρανό ηγέτη για μέρες, συγκέντρωσε εκατομμύρια ανθρώπους και θεωρήθηκε μια επίδειξη δύναμης και ενότητας από την πλευρά της ιρανικής εξουσίας, εν μέσω αναζωπύρωσης των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Οι σοροί των συγγενών του αγιατολάχ Χαμενεΐ, οι οποίοι σκοτώθηκαν μαζί του στην Τεχεράνη (μιας από τις κόρες του, ενός γαμπρού του, μιας νύφης του και μιας εγγονής του, ηλικίας 14 μηνών σύμφωνα με τις αρχές) είχαν επίσης μεταφερθεί στο Ιράκ, χωρίς ωστόσο να γίνει και δική τους περιφορά.

 

Απών μέχρι στιγμής ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας και δεν έχει παρουσιαστεί δημοσίως από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο, δεν έχει επίσης εμφανιστεί δημοσίως από τότε που άρχισαν οι τελετές για την κηδεία του.

Ο 56χρονος Ιρανός ηγέτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί στα πλήγματα στα οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, εκφράζεται μέσω ανακοινώσεων που αποδίδονται σε αυτόν.

Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε μάρτυρα, είναι συγκρίσιμες με εκείνες που είχαν τελεστεί για τον προκάτοχό του το 1989, τον αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεΐνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με εκατομμύρια Ιρανούς να κατακλύζουν τη Δευτέρα τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας και μετά της ιερής πόλης Κομ στο Ιράν.

Η κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, η οποία αρχικά προβλεπόταν να διεξαχθεί τον Μάρτιο, αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. Το φέρετρο με τη σορό του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα για δύο ημέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, στη Μεγάλη Μοσάλα, θρησκευτικό και πολιτικό συγκρότημα της ιρανικής πρωτεύουσας, όπου του απηύθυνε το ύστατο χαίρε πλήθος Ιρανών που θρηνούσαν και αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
M.E.T. 230225
Η Χανιώτικα νέα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).
Το ποσό κρατικής διαφημιστικής δαπάνης που έλαβε το 2025 η Χανιώτικα νέα Α.Ε. ανέρχεται σε 24.810,59 ευρώ.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum