Σήμερα η αντιπολεμική κινητοποίηση στη Βάση της Σούδας

Η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και στην εμπλοκή καλεί σήμερα σε μαζική συμμετοχή στην παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας με το ραντεβού να δίδεται στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.

Δεκάδες είναι τα σωματεία και οι φορείς από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης που έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής

Μεταξύ άλλων στην πορεία καλούν:

Τα Νομαρχιακά Τμήματα Χανίων και Ρεθύμνου της ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Χανίων και ανά νομό οι παρακάτω:

Χανιά: Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, Σωματείο Οικοδόμων, Σωματείο Επισιτισμού, Σωματείο Τροφίμων – Ποτών, Μουσικός Σύλλογος (Παράρτημα Χανίων), Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ), Ενωση Γιατρών ΕΣΥ (ΕΓΕΣΥΧ), Ιατρικός Σύλλογος, Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ, Σωματείο Εργαζομένων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό, Σύνδεσμος Εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Επιχειρήσεις, Ενωση Γονέων Δήμου Χανίων, Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, Σύλλογος Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης, Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ, Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, Αγροτικός Σύλλογος Πλατανιά, Αγροτικός Σύλλογος Αμυγδαλοκεφαλίου, Αγροτικός Σύλλογος πρώην δήμου Μηθύμνης, Αγροτικός Σύλλογος Ελους, Αγροτικός Σύλλογος Παλαιών Ρουμάτων, Αγροτικός Σύλλογος Βουκολιών, Αγροτικός Σύλλογος Κολυμπαρίου, Αγροτικός Σύλλογος πρώην δήμου Αρμένων, Αγροτικός Σύλλογος πρώην δήμου Βάμου, Αγροτικός Σύλλογος πρώην δήμου Κρυονερίδας, Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Παράρτημα Χανίων του ΕΣΥΝ, Παράρτημα Χανίων της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ, Ενωση Αποστράτων ν. Χανίων, Μορφωτικός Σύλλογος Καράνου «Ρίζα», Πρωτοβουλία Αποκόρωνα ενάντια στους πυλώνες και τις ανεμογεννήτριες, Σύλλογος Γυναικών ν. Χανίων (μέλος της ΟΓΕ), Επιτροπή Ειρήνης Χανίων.

Ρέθυμνο: Ενωση Γιατρών ΕΣΥ, Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Συνδικάτο Οικοδόμων, ΣΕΠΕ, ΕΛΜΕ και Επιτροπή Ειρήνης Ρεθύμνου

Ηράκλειο: Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου, Συνδικάτο Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (Παράρτημα Κρήτης), Σύλλογος Σπουδαστών ΣΑΕΚ, Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ, Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, Συνδικάτο Οικοδόμων, Ενωση Γονέων Μαθητών Δ. Φαιστού, Παράρτημα Ηρακλείου της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ, Φοιτητικός Σύλλογος Μαθηματικού, Φοιτητικός Σύλλογος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΕΜ), Φοιτητικός Σύλλογος Φυσικού, Φοιτητικός Σύλλογος Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΤΕΜΥ), Σωματείο Εκπαιδευτικών «Γαλάτεια Καζαντζάκη», ΣΕΠΕ Φαιστού, Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Σύλλογος Ερευνητών – Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Ερευνα Ηρακλείου (ΣΕΕΕΗ), Σωματείο Εργαζομένων ΕΛΚΕΘΕ, Ομάδα Γυναικών Ηρακλείου (μέλος της ΟΓΕ), Ομάδα Γυναικών Μαλεβιζίου, Ομάδα Γυναικών Αρχανών, Ομάδα Γυναικών Μεσσαράς, Ενωση Φιλολόγων Ηρακλείου, Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ), Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων, Αγροτικός Σύλλογος Αρχανών, Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Ηρακλείου, Αγροτικός Σύλλογος Μαλεβιζίου.

Λασίθι: Συνδικάτο Επισιτισμού, Τουρισμού και Συναφών Επαγγελμάτων ν. Λασιθίου «Τάλως», Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Λασιθίου, Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Λασιθίου, ΕΛΜΕ Αγίου Νικολάου, Ομάδα Γυναικών Αγίου Νικολάου, Ομάδα Γυναικών Σητείας και η Επιτροπή Ειρήνης.