menu
17.8 C
Chania
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Σήμερα η ανακοίνωση Τραμπ για νέα ηγεσία της Fed

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Πέμπτη το βράδυ πως θα ανακοινώσει σήμερα το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα) το όνομα του υποψηφίου που θέλει να αναλάβει την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας –Federal Reserve, Fed για συντομία–, μείζονα απόφαση που αναμένουν με ανυπομονησία παράγοντες των αγορών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο ρεπουμπλικάνος είπε πως θα κάνει γνωστή την απόφασή του «αύριο το πρωί», μιλώντας στον Τύπο χθες το βράδυ, προσερχόμενος στην avant-première ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

Διαβεβαίωσε πως έχει επιλέξει «κάποιον πολύ καλό».

Ο 79χρονος μεγιστάνας αποφάσισε όπως φαίνεται να επιταχύνει τα πράγματα, καθώς μόλις μερικές ώρες νωρίτερα δήλωνε πως θα αποκάλυπτε την επιλογή του την επόμενη εβδομάδα.

«Θα είναι κάποιος που νομίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά», είπε κατά τη διάρκεια υπουργικού του συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας την άποψή του πως τα επιτόκια είναι σήμερα «πολύ υψηλά, αφόρητα πολύ υψηλά».

Είπε ακόμη πως σκόπευε να κάνει την ανακοίνωση έχοντας στο πλευρό του «τον Σκοτ και τον Χάουαρντ κι όλο τον κόσμο», αναφερόμενος στους υπουργούς Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει εδώ κι εβδομάδες πως έχει κάνει την επιλογή του και θα την παρουσιάσει σύντομα.

Η θητεία του απερχόμενου επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Ο κ. Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί πως σκεφτόταν να αναθέσει τον ρόλο στον σύμβουλό του για οικονομικά θέματα Κέβιν Χάσετ, προτού τραβήξει χειρόφρενο, εξηγώντας πως χρειάζεται το ταλέντο του, ειδικά για να υπερασπίζεται τις πολιτικές του στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Πέραν του κ. Χάσετ, στους υποψήφιους συγκαταλέγονται επίσης πρώην και νυν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας (οι Κέβιν Γουόρς και Κρίστοφερ Γουάλερ αντίστοιχα) καθώς και ο Ρικ Ρίντερ, διευθυντής επενδύσεων στην BlackRock, το μεγαλύτερο όνομα στη διαχείριση περιουσίας στον κόσμο.

Η Fed αποφάσισε προχθές Τετάρτη να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, αφού τα μείωσε τρεις φορές σε ισάριθμες συνεδριάσεις της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της στα τέλη του 2025.

Ο Τζερόμ Πάουελ διαβεβαίωσε κατόπιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «πιστεύει» πως ο θεσμός δεν θα απολέσει την ανεξαρτησία του. «Ελπίζω ειλικρινά πως δεν θα γίνει αυτό», τόνισε.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum