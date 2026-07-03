Σημεία διαφύλαξης πολιτισμού οι θρησκευτικοί χώροι – Αναφορές σε συνέδριο στην ΟΑΚ

Η ανάγκη για ανάδειξη και ασφάλεια των θρησκευτικών χώρων ως σημείων διαφύλαξης του πολιτισμού, τονίστηκε στο 2ο συνέδριο του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού το οποίο ξεκίνησε χθες στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι.

Το συνέδριο υλοποιείται με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και θα διαρκέσει έως 3 Ιουλίου.

Το Συνέδριο έχει το γενικό θέμα: «Φονταμενταλισμός και Προστασία των Θρησκευτικών Μνημείων και Τόπων» και οι εργασίες του είναι αφιερωμένες στη μνήμη του πρόωρα εκδημήσαντος ιδρυτικού μέλους και Διευθυντή της Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου, Καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη και είναι ανοιχτές στο κοινό.

Ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Άρχων Ιερομνήμων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, σημείωσε ότι «στις ημέρες μας, η αναγκαιότητα της ψυχικής ανάτασης και της βαθύτερης σύνδεσης με τις Χριστιανικές μας αξίες συνδέονται άρρηκτα με τον πολιτισμό, τα μνημεία και τους ιστορικούς τόπους που χαρακτηρίζονται από τη Χριστιανοσύνη. Οι κοινωνίες μετασχηματίζονται και αυτός ο μετασχηματισμός καθοδηγείται από διάφορους θρησκευτικούς και κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες, ορισμένοι από τους οποίους είναι αλληλένδετοι, σε σύγκρουση ή αμοιβαία εξαρτώμενοι μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει διότι ως κοινωνία αντιμετωπίζουμε την έλλειψη γνώσης αυτών, ενώ παράλληλα παρατηρείται η θέληση των ατόμων να ανακαλύψουν την πνευματικότητα και να συνδεθούν με την πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. προσκυνηματικός ή θρησκευτικός τουρισμός).

Είναι απαραίτητο, περισσότερο από ποτέ, να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα γνώσης και ανάγκης της κοινωνίας, και να δημοσιευθούν δεδομένα, μελέτες και πρότυπες διαδικασίες που θα αξιοποιήσουν την πρωτοποριακή και διεθνώς αναγνωρισμένη καινοτόμο τεχνογνωσία, ώστε η διάχυσή της να συμβάλει στη δημιουργία μιας ολιστικής σχέσης της κοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάδειξης των Χριστιανικών αξιών, -ιδιαιτέρως στον ευρωπαϊκό χώρο- καθώς ως επίκεντρο της έρευνας αυτής είναι Εμβληματικά Μνημεία του Χριστιανισμού. Κατανοούμε λοιπόν ότι ο τομέας του Πολιτισμού, μέσω της εξωστρέφειας, λειτουργεί μέσα από ένα είδος μετασχηματισμού των κοινωνιών.

Σε όσους υποστηρίζουν ότι τα χριστιανικά μνημεία συμβολίζουν πρωτίστως τη θρησκευτική ταυτότητα και όχι την κοινωνική δικαιοσύνη, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι τα μνημεία αυτά μπορούν πράγματι να εξυπηρετήσουν πολλαπλούς σκοπούς. Ενώ μπορεί να αντιπροσωπεύουν τις χριστιανικές πεποιθήσεις, μπορούν επίσης να εμπνεύσουν συζητήσεις για την κοινωνική δικαιοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό, όταν προσεγγίζονται σε ένα διαθρησκειακό πλαίσιο. Ενθαρρύνοντας τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, μπορούμε να αναδείξουμε κοινές αξίες, όπως η ενσυναίσθηση και η διακονία του πλησίον-διαφορετικό, που υπάρχουν σε πολλές θρησκευτικές διδασκαλίες και μνημεία, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού. Αυτό είναι μία σημαντική πρόταση και καλόν είναι να εντάξουμε στον διαθρησκειακό διάλογο και το θέμα του σεβασμού των ιερών μνημείων».

Σε δηλώσεις του ο κ. Ζορμπάς τόνισε ότι το συνέδριο έχει ως στόχο την διάσωση, την ασφάλεια και την ανάδειξη των ιερών τόπων, των ιερών μνημείων, τους μνημότοπους όπως τους ονομάζουμε «και έχουμε πάρα πολλούς εδώ στην περιοχή μας είναι η Ροτόντα Κισσάμου αλλά και το Σέλινο έχει πάρα πολλά τέτοιου είδους μνημεία».

Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης Βασίλειος Μακρίδης ανέλυσε το φαινόμενο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και τις επιπτώσεις του στην προστασία των πολιτισμικών μνημείων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία δεν αποτελούν τη μοναδική ιστορική πραγματικότητα, καθώς στο παρελθόν υπήρχε συχνά ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών θρησκειών. Το συνέδριο αναδεικνύει παραδείγματα κοινών χώρων λατρείας, αποδεικνύοντας ότι η θρησκευτική αντιπαράθεση είναι συχνά αποτέλεσμα πολιτικής εκμετάλλευσης.

Ο κ. Μακρίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ένα στοιχείο το οποίο θα τονιστεί στο συνέδριο είναι ότι ιστορικά παρατηρούμε ότι πάρα πολλές φορές πιστοί από διαφορετικές θρησκείες, δηλαδή και από το Ισλάμ και από τον Χριστιανισμό, την Ορθοδοξία, εδώ στα Βαλκάνια επίσης χρησιμοποιούσαν κοινούς χώρους λατρείας. Δηλαδή πολλές φορές ο Άγιος Γεώργιος λατρευόταν και από μουσουλμάνους που δείχνει ακριβώς ότι η συνύπαρξη δεν ήταν κάτι το εξειδικευμένο, κάτι φανταστικό. Ήταν μία ορατή πραγματικότητα σε τοπικό επίπεδο. Ο φονταμενταλισμός δεν είναι αυτό το οποίο πολλοί νομίζουν, ότι είναι η μόνη επιλογή σήμερα λόγω των της αυξημένης αντιπαράθεσης των θρησκειών, η οποία αντιπαράθεση οφείλεται πολλές φορές σε πολιτικές οι οποίες όπως είναι γνωστό συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και η πολιτική πολλές φορές εργαλειοποιεί τη θρησκεία σε θέματα τέτοια».