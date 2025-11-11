menu
Πολιτισμός

Σημαντική μάχη της αντίστασης στην Κρήτη η μάχη της Παναγιάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του παραρτήματος Χανίων της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τη μάχη της Παναγιάς, η οποία άνοιξε με χαιρετισμό από τη Θεανώ Μποράκη, εκ μέρους του ΔΣ της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στην εκδήλωση έκανε παρέμβαση ο Μιχάλης Κατσανεβάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη της μάχης στα χωρία των Κεραμειών και στη μεγάλη συμβολή των κατοίκων των Κεραμειών στο πλευρό των ανταρτών.

Η Ελένη Αβδή απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων. Ακόμα ο Σπύρος Δαράκης, μέλος του ΔΣ του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών.

Ο Γιάννης Σκαλιδάκης, ιστορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα της μάχης της Παναγιάς και στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή εξελίχθηκε. Σημείωσε το γεγονός ότι η μάχη της Παναγιάς ήταν η πιο σημαντική μάχη της αντίστασης στην Κρήτη, όπου ο ΕΛΑΣ παρότι μειονεκτούσε αριθμητικά και σε οπλισμό έναντι των πάνοπλων Γερμανών κατόρθωσε να κρατήσει το μέτωπο και να τους προξενήσει σοβαρές απώλειες. Ακόμα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η μάχη πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά την απελευθέρωση της Αθήνας (12 Οκτωβρίου 1944) και ενώ τα γερμανικά στρατεύματα είχαν αποχωρήσει σχεδόν ολοκληρωτικά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Με την ανοχή των Άγγλων περίπου 12.000 στρατιώτες των ναζί παρέμειναν στα Χανιά μέχρι το καλοκαίρι του 1945. Η μάχη δόθηκε χωρίς καμιά βοήθεια από τους Άγγλους. Ενώ ο ΕΛΑΣ έδινε μάχες με τους ναζί, οι Βρετανοί προετοίμαζαν την απόβαση στρατευμάτων στην Αθήνα.

Ακόμα στην εκδήλωση μίλησε ο Μπάμπης Πετράκης, πρόεδρος του παραρτήματος Χανίων της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. Στην ομιλία του σημείωσε ότι “δεν ξεχνάμε και τιμάμε όλους εκείνους που δεν έσκυψαν το κεφάλι ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις ηρωικές σελίδες που έγραψαν όλοι όσοι αντιστάθηκαν στο φασισμό, τις σάπιες ιδέες και το σάπιο κόσμο που αυτός υπερασπίζεται”. Ακόμα τόνισε ότι ο λαός μας έχει πολλά να διδαχθεί από την ιστορία της αντίστασης του λαού μας ενάντια στους ναζί, ειδικά στην σημερινή περίοδο που τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν όλο και περισσότερο. Στην ομιλία του ανέφερε “Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που μεγαλώνουν οι ανταγωνισμοί και ο κίνδυνος γενίκευσης των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων. Η περίοδος που ζούμε είναι περίοδος όπου διεθνώς έχουμε τα περισσότερα πολεμικά μέτωπα από την εποχή του Β’ ΠΠ. Είναι περίοδος που έχει κηρυχτεί ως περίοδος πολεμικής προετοιμασίας από όλους τους ιμπεριαλιστές που ανταγωνίζονται για το μοίρασμα του κόσμου. Οι σημερινές πολεμικές συγκρούσεις που σπέρνουν το θάνατο, την προσφυγιά και τη δυστυχία, γίνονται αποκλειστικά για το μοίρασμα εδαφών, αγορών, ενεργειακών και εμπορικών δρόμων. Οι αιτίες που γέννησαν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή που γνώρισε η ιστορία, είναι εδώ”. Επίσης σημείωσε ότι “Η Ιστορία του λαού μας στη μεγάλη δεκαετία του 1940 μας δείχνει το δρόμο: Όταν ο λαός το αποφασίσει, μπορεί να τα βάλει και με τον πιο ισχυρό αντίπαλο και να νικήσει. Μπορεί να πάρει τη ζωή του στα δικά του χέρια για ένα μέλλον απαλλαγμένο από την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την προσφυγιά, τους πολέμους. Η Ιστορία δεν τελείωσε, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γυρίζουν πάντοτε τη ρόδα της ιστορίας μπροστά.”
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο σύλλογος “Κρητικές Μαδάρες” που τραγούδησε Ριζίτικα τραγούδια αφιερωμένα στη μάχη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Αντίστασης της Παναγιάς».

