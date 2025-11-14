Σημαντικές διακρίσεις για καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης

Σπουδαίες διακρίσεις για τους καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βασίλειο Κουϊκόγλου και Ελια Ψυλλάκη οι οποίοι εξελέγησαν ως μέλη στην Ακαδημία Τεχνητής Νοημοσύνης και ως νέα Εθνική Εκπρόσωπος στη Διεύθυνση Αναλυτικής Χημείας (Division V) της IUPAC αντίστοιχα.

Ο Καθηγητής Βασίλειος Κουϊκόγλου της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Τεχνητής Νοημοσύνης National Academy of Artificial Intelligence (ΝΑΑΙ), τον Σεπτέμβριο 2025.

Η National Academy of Artificial Intelligence (ΝΑΑΙ) είναι διεθνής οργανισμός με στόχους την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω ακαδημαϊκών ανταλλαγών και την ενίσχυση της δημόσιας κατανόησης των πρακτικών εφαρμογών της και θεμάτων δεοντολογίας.

Η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη νέα Εθνική Εκπρόσωπος στη Διεύθυνση Αναλυτικής Χημείας (Division V) της IUPAC

Η Διεθνής Ομοσπονδία Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure Applied Chemistry-IUPAC) ανακοίνωσε τη νέα Επιτροπή της Διεύθυνσης Αναλυτικής Χημείας (Division V) για τη διετία 2026–2027. Μεταξύ των Εθνικών Εκπροσώπων (National Representatives) εκλέχθηκε η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία θα συμβάλει στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης εκπροσωπώντας τη χώρα μας στη διεθνή αυτή επιστημονική κοινότητα.

Η IUPAC είναι η διεθνής ομοσπονδία εθνικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους Χημικούς στις αντίστοιχες ανεξάρτητες χώρες, όπως εθνικές ενώσεις χημείας, εθνικές ακαδημίες επιστημών ή άλλα αντίστοιχα σώματα που αντιπροσωπεύουν τους Χημικούς σε εθνικό επίπεδο. Η IUPAC ιδρύθηκε το 1919, ως διάδοχος οργανισμός του Διεθνούς Κογκρέσου Εφαρμοσμένης Χημείας (International Congress of Applied Chemistry), με στόχο την πρόοδο της Χημείας. Η Division V της IUPAC, που αφορά την Αναλυτική Χημεία, αποτελεί ένα από τα βασικά επιστημονικά τμήματα της Ένωσης και έχει ως αποστολή την προώθηση διεθνών προτύπων, ορισμών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της αναλυτικής επιστήμης.

Η νέα επιτροπή περιλαμβάνει διακεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο»