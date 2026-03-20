Σημαντικά ύψη βροχής στην Κρήτη

Ισχυρές βροχές με μεγάλα ύψη υετού κατέγραψε στην Κρήτη έως τις 17:00 της Παρασκευής 20/03 το δικτύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οπως αναφέρει αναλυτικά «το μεγαλύτερο ύψος υετού σημειώθηκε στην Ασκύφου Χανίων (75.8 χιλιοστά). Αξιόλογα ύψη υετού καταγράφηκαν κατά τόπους και στην Εύβοια. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 17:00 της Παρασκευής 20/03 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Παράλληλα πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι επικράτησαν στο Αιγαίο και κατά τόπους στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, με ριπές οι οποίες σε 3 σταθμούς ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές έως το απόγευμα της Παρασκευής 20/03. Όπως φαίνεται οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα στην Παξιμάδα Καρύστου (109 χλμ/ώρα), στην Πεντέλη (101 χλμ/ώρα) και στο Πόρτο Τήνου (100 χλμ/ώρα)»