Σημανδηράκης: «Η Δημοτική Αγορά δεν ανήκει στους καταστηματάρχες»

«Η Δημοτική Αγορά δεν ανήκε, δεν ανήκει και δεν θα ανήκει στους καταστηματάρχες».

Με αυτήν την αναφορά ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης απάντησε στις ενστάσεις που κατέθεσαν οι επαγγελματίες της Δημοτικής Αγοράς αναφορικά με το ύψος εκκίνησης των ενοικίων.

Ο κ. Σημανδηράκης δεν θέλησε να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την παράδοση του μνημείου από την εργοληπτική εταιρεία, ενημέρωσε πάντως ότι στα εγκαίνια που θα γίνουν μετά την ομαλοποίηση της λειτουργίας των καταστημάτων θα προσκληθεί η Λυρική σκηνή.

Τα παραπάνω ειπώθηκαν στη συνέντευξη τύπου το πρωί της Πέμπτης από το Δήμαρχο Χανίων κ. Π. Σημανδηράκη και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Τ. Αλόγλου.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σημανδηράκης επισήμανε πως «η δημοτική αγορά ανήκει στην κοινωνία των Χανίων και εμείς ως προσωρινοί διαχειριστές διεκδικούμε τη μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα, τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια για την τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο – ευθύς εξαρχής – τονίσαμε ότι η δημοτική αγορά θα λειτουργήσει προς όφελος και με προσανατολισμό το συμφέρον και τη χρήση, την τελική και τη λειτουργία πρωτίστως από τους δημότες των Χανίων. Για αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργήσαμε και τελικά καταφέραμε να έχουμε την έγκριση από το Δ.Σ. ενός πολύ αυστηρού κανονισμού λειτουργίας. Ενός κανονισμού λειτουργίας που περιορίζει πάρα πολύ τις επιχειρηματικές βλέψεις που μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν, επικεντρώνοντας στη διασύνδεση των προϊόντων του τόπου με την τοπική επιχειρηματικότητα, ώστε να δώσει μία ώθηση στους μικροεπαγγελματίες, μικροτυποποιητές, μικροπαραγωγούς του τόπου μας. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν νομίζω αυτό το οποίο υπήρχε ως αίτημα από τη χανιώτικη κοινωνία. Η δημοτική αγορά όχι μόνο να λειτουργήσει, αλλά να λειτουργήσει σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και αυτό θα υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα. Προσκαλώ λοιπόν τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος μπορεί να αισθανθεί το προνόμιο αλλά και την ευθύνη να λειτουργήσει μέσα στη νέα δημοτική αγορά, να παρακολουθήσει και να δει στο site του δήμου Χανίων όλα τα έγγραφα και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό αυτό και να πετύχουμε στο τέλος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη δημοτική αγορά».

ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

Επανερχόμενος στους καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς ξεκαθάρισε ότι: «Αφενός εμείς ορίζουμε τις τιμές εκκίνησης που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν θα είναι οι τελικές τιμές. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα είναι πολύ υψηλότερες ή αρκετά υψηλότερες σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε ορίσει. Το δεύτερο όμως σημείο το οποίο θέλω να καταθέσω είναι το εξής: Δεν μπορούμε να αγνοούμε την πραγματικότητα των ενοικίων στην αγορά των Χανίων. Δεν μπορούν οι καταστηματάρχες της Δημ. Αγοράς να θέτουν ζητήματα ενοικίου όταν σε λίγα μέτρα απόσταση από τα καταστήματά τους υπάρχουν πολλαπλάσια σε ύψος μισθώματα και όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η δημοτική αγορά θα συγκεντρώσει ένα τεράστιο ενδιαφέρον προσέλευσης όχι μόνο του τουρισμού αλλά κυρίως και από τους μόνιμους, από τους πολίτες των Χανίων οι οποίοι θα ξαναγκαλιάσουν -και είμαστε σίγουροι- τη λειτουργία της δημοτικής αγοράς. Και τέλος, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτή τη συζήτηση, ιδιαίτερα για τους καταστηματάρχες οι οποίοι θα επανέλθουν εντός της δημοτικής αγοράς, και η ενίσχυση την οποία γνωρίζουμε και έχει ανακοινωθεί από την υπουργό, τη Σέβη Βολουδάκη, σε συνεννόηση με το επιμελητήριο, το οποίο αντισταθμίζει και ένα μέρος όλης αυτής της διαδικασίας που σύμφωνα με όσα λένε -και ισχύει σε ένα βαθμό- τους έχουν ζημιώσει τα τελευταία χρόνια. Αν τα δούμε όλα μαζί, αν δούμε όλες τις προσπάθειες, αν δούμε τον ομόφωνο χαρακτήρα όλων των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, μπορούμε να είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και μένουν τα τελευταία βήματα ώστε να ολοκληρωθούν».

Ερωτηθείς ειδικά για το ύψος των τιμών ο δήμαρχος επανέλαβε πως «ενδέχεται να φτάσουν αρκετά ψηλά. Εκτίμηση είναι πάντως ότι δεν θα μείνουν στις τιμές αυτές».

Για το ίδιο θέμα ο κ. Αλόγλου παρατήρησε πως δεν απασχολούν τον Δήμο οι ενστάσεις «με την έννοια ότι η διαδικασία γίνεται πάντοτε όπως προβλέπεται απ’ τη νομοθεσία. Υπάρχει επιτροπή εκτίμησης ακινήτων από τον δήμο Χανίων. Λήφθησαν υπόψη αρκετά δεδομένα τα οποία ισχύουν στην αγορά και πέριξ αυτής και όταν λέω αγορά εννοώ τη γενικότερη οικονομία του τόπου και καταστημάτων που βρίσκονται πέριξ αλλά και αυτών που δηλώνονται σε άλλες περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα μνημείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πρότερη μορφή του! Είναι ένα μνημείο ανακαινισμένο. Ένα μνημείο στο οποίο έχουν επενδυθεί περισσότερα των 15 εκατομμυρίων ευρώ για να ανακατασκευαστεί και όλα αυτά οφείλουμε απέναντι στη νομοθεσία και απέναντι στην ίση αντιμετώπιση να τα λαμβάνουμε υπόψη μας προκειμένου να καθορίζουμε τις αξίες και το συμφέρον και να εξασφαλίζουμε το συμφέρον και του δήμου πρωτίστως. Όλοι είναι υπόλογοι απέναντι σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και ένα τελευταίο και μόνο: μιλάμε για τιμές εκκίνησης, το πού θα φτάσουν τα ενοίκια εξαρτάται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες».

ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μιλώντας ο κ. Σημανδηράκης για τους λόγους της συνέντευξης τόνισε πως ο βασικότερος απ’ όλους είναι «να μπορέσουν οι δημότες, οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τη διαδικασία ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα. Είναι μία διαδικασία που αφορά το μέλλον της πόλης. Είναι μία διαδικασία η οποία έχει γίνει με τεράστια προσοχή και πάρα πολύ σκληρή δουλειά και θέλουμε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένας δεύτερος λόγος που γίνεται αυτή η ενημέρωση είναι για να τονίσουμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό: Όλες οι αποφάσεις οι οποίες αφορούν τη μίσθωση των ακινήτων είναι αποφάσεις που έρχονται από το δημοτικό συμβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές ομόφωνα, το οποίο σημαίνει ότι αυτή η κατεύθυνση την οποία έχουμε επιλέξει δεν είναι απλά η κατεύθυνση της δημοτικής αρχής αλλά είναι σύσσωμου του δημοτικού συμβουλίου. Κάτι το οποίο δείχνει ότι αυτή η δουλειά και η προετοιμασία που έχει γίνει έχει υιοθετηθεί απ’ το σύνολο των παρατάξεων παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις. Ένα τρίτο σημείο το οποίο θέλω να το τονίσω με απόλυτο τρόπο είναι ότι όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά και έτσι όπως θα την περιφρουρήσουμε όλοι μαζί στα επόμενα βήματα, θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη τήρηση του κανονισμού ώστε να μην αμφισβητήσει ποτέ κανείς τον τρόπο με τον οποίο δόθηκαν τα 19 αυτά καταστήματα στους καταστηματάρχες για να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον».

Συνεχίζοντας τη δήλωση του ο δήμαρχος τόνισε πως «οι τιμές των μισθωμάτων δεν θα καθοριστούν από το Δήμο ή από μία υπηρεσία του. Οι τιμές των μισθωμάτων θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις πιθανές και δυνατές παραμέτρους που μπορούν να τις καθορίσουν. Όπως είναι τα μισθώματα που θα καταλήξουν τελικά στα 19 καινούργια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν όμως οι ακραίες τιμές, και το τονίζω αυτό. Και ένα δεύτερο σημείο έχει να κάνει με το μέγεθος, τον τύπο του “επιχειρείν” που έχει επιλεγεί. Άρα δεν είναι μία απλή προσέγγιση των ενοικίων όπως αυτά θα καθοριστούν. Έχει πολλές παραμέτρους και πολλούς παράγοντες που θα οδηγήσουν στο τελικό μίσθωμα. Η κατεύθυνση και επιθυμία η δική μας, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, είναι να έχουμε πράγματι κατά το δυνατόν το χαμηλότερο δυνατό μίσθωμα και στους νέους καταστηματάρχες και φυσικά στους παλιούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παρέμβουμε σε μία ανοιχτή ,δημόσια, πλειοδοτική διαδικασία και νομικά δεν μπορούμε να μπούμε σε μία διαδικασία όπου ο δήμος θα απολέσει πιθανά έσοδα . Όχι επειδή ο σκοπός του δήμου είναι να αυξήσει τα έσοδά του μέσα από τα μισθώματα, αλλά επειδή πρέπει να τηρηθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία που οδηγεί σε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και τέλος να τονίσω το εξής: Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ελκυστικότητα του προορισμού που θα γίνει η δημοτική αγορά. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι ένα μέρος μεγάλο των Χανιωτών θα επισκεφτεί ξανά τη Δημοτική Αγορά, αλλά και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μέρος από τους επισκέπτες θα είναι μέσα στη Δημοτική Αγορά. Άρα εμπορικά είναι ένα σημείο το οποίο εκ των πραγμάτων συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την προτίμηση πολλών καταστηματαρχών και μελλοντικών επιχειρηματιών που θέλουν να ασχοληθούν».

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ

Σε ό,τι έχει να κάνει με το πότε θα γίνει παράδοση του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς και πότε θα μπορεί να δεχθεί τους καταστηματάρχες ο Δήμαρχος δήλωσε: «Η εκτίμηση και ενημέρωση που έχουμε και από τους υπεύθυνους του εργοταξίου αλλά και από την τεχνική υπηρεσία είναι ότι θα υπάρχει το περιθώριο στους καταστηματάρχες να μπορούν ήδη να μπουν μες στα καταστήματα μετά την υπογραφή της σύμβασης να ξεκινήσουν τις διαμορφώσεις και δεν θα είναι καθυστέρηση πλέον κτηριακή η οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσει προβλήματα. Μας έχει μεταφερθεί η ανησυχία από αρκετούς καταστηματάρχες που θα επανέλθουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι να μπορέσουν να βρουν το προσωπικό, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και λόγω της έντασης του τουρισμού, ώστε να είναι έτοιμοι να στελεχώσουν τα καταστήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως πλέον δεν μιλάμε για καθυστερήσεις. Μιλάμε για μία διαδικασία όπου σταδιακά θα διαμορφώνει ο κάθε επιχειρηματίας και καταστηματάρχης τα καταστήματα και σταδιακά η δημοτική αγορά θα παίρνει ξανά την εμπορική της ζωή που επιδιώκουμε. Μετά την υπογραφή των συμφωνητικών θεωρούμε ότι θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαμόρφωση των καταστημάτων εφαρμόζοντας τον τεχνικό οδηγό. Αυτό τώρα θα δούμε ανάλογα το πώς διαμορφώνονται οι εργασίες συνολικά. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι τα εγκαίνια της δημοτικής αγοράς, τα επίσημα εγκαίνια, θα γίνουν μετά την έναρξη λειτουργίας της ώστε να υπάρχει μία ομαλοποίηση της λειτουργίας και της καθημερινότητας εντός, και θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Τα εγκαίνια θα τα επιμεληθεί και θα είναι μία συμπαραγωγή του δήμου Χανίων με την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον κύριο Κουμεντάκη. Έχουμε και ημερομηνία αλλά μην τα ανακοινώσω όλα σήμερα».

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμού ο κ. Αλόγλου ανέφερε πως η προκήρυξη βρίσκεται στον “ αέρα”, στο site του δήμου Χανίων, www.chania.gr και μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τον ιστότοπο του δήμου Χανίων . Eκεί βρίσκονται όλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τόσο η προκήρυξη, όσο ο κανονισμός, ο τεχνικός οδηγός, οι κατόψεις των καταστημάτων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

«Οι διαγωνισμοί θα γίνουν 3 και 4 του Ιουνίου στο δημαρχείο, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Δεν χρειάζεται να καταθέσει κανείς αίτημα συμμετοχής. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να μελετήσουν καλά την προκήρυξη, τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν και την ημέρα του διαγωνισμού γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαγωνιστική διαδικασία ανά κατάστημα» είπε ο κ. Αλόγλου προτάσσοντας ορισμένα όπως είπε σημαντικά θέματα:

• Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει ο πολίτης ή επιχείρηση, είτε έχει επιχείρηση είτε μπορεί να κάνει μία υπό ίδρυση επιχείρηση. Δεν απευθύνεται μονάχα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε παραπάνω από ένα καταστήματα διαγωνιστικά. Δεν μπορεί όμως να συνεχίσει να συμμετάσχει σε δεύτερο εφόσον καταφέρει να πλειοδοτήσει κατάστημα.

Αναφορικά με το μέχρι στιγμής ενδιαφέρον επαγγελματιών ο αντιδήμαρχος σχολίασε πως «υπάρχει έντονο αυξημένο ενδιαφέρον για τα κενά καταστήματα της δημοτικής αγοράς. Δεν μπορούμε ποσοτικά να το προσδιορίσουμε. Σίγουρα όμως είναι πολύ έντονο και αναμένεται και ένας μεγάλος αριθμός συμμετοχών.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «στις 3 του Ιουνίου θα δημοπρατηθούν τα καταστήματα τα οποία ο δήμος Χανίων έχει προσδιορίσει συγκεκριμένη επαγγελματική χρήση. Φαίνεται μέσα από την διακήρυξη ότι είναι χρήσεις που θέλουμε να βρούμε μες στη δημοτική αγορά προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας όπως είναι κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και άλλες παρόμοιες επαγγελματικές χρήσεις. Τη δεύτερη μέρα είναι τα ελεύθερα καταστήματα στα οποία με τους περιορισμούς που περιγράφονται ανά κατάστημα και με βάση τον κανονισμό θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να τα προσδιορίσουν. »

Για το κριτήριο εγκατάστασης επιχείρησης μέσα στη Δημοτική Αγορά, ο αντιδήμαρχος υπογράμμισε θα είναι « καθαρά το ύψος του μισθώματος που θα πλειοδοτήσει κάποιος μέσα από την διαγωνιστική διαδικασία. Δεν υπάρχουν παράμετροι μπόνους ή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και τη νομοθεσία ακολουθούμε ως προς τη διαγωνιστική διαδικασία.

Θέλω λίγο κάτι να πω για τα μισθώματα επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σχετική. Καταλαβαίνετε ότι οι υπηρεσίες -και δεν είναι απόφαση δημοτικής αρχής, ούτε αιρετών- στον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από τα υπηρεσιακά στελέχη του κάθε δήμου. Για να μπορέσεις να βγάλεις μία διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να εξασφαλίζεις στους ελεγκτικούς σου μηχανισμούς ότι τα έξοδα, οι δαπάνες που θα έχει η δημοτική αγορά για τον δήμο, θα πρέπει να καλύπτονται μέσα από τα μισθώματά τους. Δηλαδή δεν νομίζω κανείς από δω αλλά και κανείς νομοθέτης να επιτρέπει τη λειτουργία ενός κτιρίου με καταστήματα μέσα προς όφελος κάποιων και εις βάρος κάποιων άλλων. Τι εννοώ: Μειωμένα μισθώματα τεχνικά και επί τούτου για παλιούς και νέους καταστηματάρχες σε βάρος πολιτών για να καλύπτουν το κενό μεταξύ δαπανών κόστους και εσόδων είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει! Άρα λοιπόν ο δήμος Χανίων στη μελέτη η οποία έχει κάνει η εκτιμητική του επιτροπή έχει συμπεριλάβει και όλες τις δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να καλυφτούν μέσα από τα έσοδα της δημοτικής αγοράς έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και τη βιωσιμότητά της και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος Χανίων από τη μία, αλλά και η χρηματοδότηση των δαπανών αυτών να προέρχεται μέσα από τα ίδια τα έσοδα, με ένα ποσοστό μείωσης προς τα κάτω λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενοίκια τα οποία θα έρθουν στην τελική τους μορφή θα είναι ενοίκια που θα διαμορφωθούν και μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία. Άρα βάλαμε ένα 20-25% λιγότερα έσοδα από τις τιμές εκκίνησης συν αυτές που υπολογίζουμε να έρθουν μέσα -υπολογίζουμε με την έννοια εκεί που πιστεύουμε ότι θα κινηθούν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία- προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της Δημοτικής Αγοράς και τα έσοδα που θα χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες . Είναι μεγάλες οι δαπάνες: Καθαριότητα, τεχνικά συνεργεία, άμεσες παρεμβάσεις εντός και εκτός της Δημοτικής Αγοράς. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργούν εις βάρος των δαπανών που κάνουν οι δημότες μας. Θα πρέπει να έρχονται μέσα από την ίδια τη δημοτική αγορά».