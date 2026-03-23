Σήμα “κινδύνου” για τη δακοκτονία από το ΣΕΔΗΚ

Δακοκτονία υποχρηματοδοτούμενη, με γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ελαιολάδου και τη μείωση του εισοδήματος του παραγωγού! Αυτό διαμηνύει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο “Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης” καταθέτοντας ένα υπόμνημα με προτάσεις, κοινοποιώντας το επίσης σε Περιφέρεια, βουλευτές και κάθε αρμόδιο.

Σε συνέντευξη τύπου το πρωί της Δευτέρας, ο πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ και δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης ανέλυσε τις θέσεις του Συνδέσμου που επικεντρώνονται στα παρακάτω:

• ΦΟΡΕΑΣ: Ένας φορέας με επιστημονική, διοικητική αρμοδιότητας αλλά και τη χρηματοδότηση, με κεντρικό συντονισμό και περιφερειακή διάρθρωση όπως τα παλαιά Ταμεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής.

• ΦΑΡΜΑΚΑ: O χρόνος παράδοσης των σκευασμάτων δεν γίνεται στο σωστό χρόνο προκειμένου να ξεκινήσουν οι ανάδοχοι να κάνουν τους ψεκασμούς. Οταν ξεκινάει καθυστερημένα η δακοκτονία, οι πληθυσμοί του δάκου έχουν αυξηθεί πολύ και είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν.

• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η χρηματοδότηση της δακοκτονίας είχε μειωθεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια και ή όποια προσαύξηση σε καμία περίπτωση δεν οδήγησε στο να έχουμε την πλήρη κάλυψη της δακοκτονίας. Άρα είναι σαφές ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι κάτι που συμβαίνει και σε άλλα ελαιοκομικά κράτη τη Ε.Ε.

• ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ: Απαιτείται αναθεώρηση στον τρόπο που αμείβονται οι εργολάβοι της δακοκτονίας. Είναι αναχρονιστικός ο τρόπος ανάθεσης αλλά και στο λογιστικό κομμάτι της παρακολούθησης.

•ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Ζητάμε να μην υπάρχουν εξαιρέσεις περιοχών από τη δακοκτονία. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο που λέει ότι αν το ζητήσει το 50% των παραγωγών μια περιοχής τότε αυτή εξαιρείται. . Τι κερδίζει ο παραγωγός; Να μην αποδίδει το 2% ως παρακράτηση. Το ποσό είναι πού μικρό αλλά ο παραγωγός δεν θέλει να το αποδίδει γιατί πιστεύει ότι δεν τους παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. Με τη λογική αυτή σε κάποιες δύσβατες περιοχές που υπάρχουν ελαιώνες δεν γίνεται δακοκτονία. Αν δεν γίνεται σε κάποιες περιοχές δακοκτονία ή υπάρχει επιβάρυνση στην ποιότητα του ελαιολάδου ή το πρόβλημα μετακινείται σε άλλες περιοχές.

• ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ: Πρέπει να γίνονται τυχαίες δειγματοληψίες καθώς αυτό θα αποτρέπει κάποιους να χρησιμοποιούν απαγορευμένα φάρμακα που αλλοιώνουν την ποιότητα και κάνουν δύσκολες τις εξαγωγές ή κάνουν καλύψεις λίγο πριν την συγκομιδή.

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος του ΣΕΔΗΚ Γιάννης Νικηφοράκης δήλωσε πως «οι προτάσεις που καταθέτουμε θέλουν να ακουστούν και να εφαρμοστούν. Έχουμε την εμπειρία γιατί έχουμε την εικόνα από όλη την Κρήτη. Οι προτάσεις μας είναι επί του πεδίου και ευελπιστούμε ότι στη συνάντηση του προέδρου του ΣΕΔΗΚ με τον Υπουργό θα τις λάβουν υπόψιν τους ».

«Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα η Δυτικής Κρήτης έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό δάκων Πανευρωπαικά. Εν τούτοις δεν δίνεται η ανάλογη βαρύτητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου» υπογράμμισε ο κ. Σταύρος Σταυρουλάκης οικονομικός γραμματέας του ΣΕΔΗΚ. Ο ίδιος τόνισε πως ο διεθνής διαγωνισμός αποτρέπει κάποιους επαγγελματίες αγρότες λόγω διαδικασιών να υποβάλλουν προσφορές για αυτό το λόγο το έργο το αναλαμβάνουν οι Δήμοι. Τόνισε πως λόγο του φορολογικού που λειτουργεί αποτρεπτικά πολλοί γνώστες της δακοκτονίας (εργατοτεχνικό προσωπικό) δεν συμμετέχουν σε αυτή, ενώ και ο νόμος δεν επιτρέπει σε έναν ικανό αρχιεργάτη να εκτελέσει το έργο σε δεύτερη κοινότητα αλλά μόνο σε μια.

«Πρέπει να γίνει συνειδητό στους ασχολούμενους με τη δακοκτονία και τους πολιτικά υπεύθυνους από τα χαμηλότερα μέχρι τα υψηλότερα στρώματα πως όταν μιλάμε για δακοκτονία δεν είναι απλό πράγμα. Δακοκτονία σημαίνει ποιότητα ελαιολάδου.! Δεν πάει καλά η δακοκτονία αυτό σημαίνει υποβάθμιση της ποιότητας, μείωση τιμών και τους εισοδήματος των παραγωγών» υπογράμμισε ο κ. Νίκος Μιχελάκης, επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ , επισημαίνοντας πολλές φορές ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την πολιτική ηγεσία.

Μίλησε επίσης για δύο χαρακτηριστικά της δακοκτονίας. «Το ένα είναι η γενικότητα, να εφαρμόζεται σε όλα υτα δέντρα της περιοχής και όχι μόνο σε μερικά και το δεύτερο η επικαιρότητα να γίνονται οι ψεκασμοί το χρόνο που πρέπει. Η γενικότητα σήμερα σχεδόν έχει καταπέσει πάρα πολύ δεν εφαρμόζεται γενικά και αυτό οφείλεται στο κράτος που υποχώρησε σε απαιτήσεις και επέτρεψε σε μεμονωμένες κοινότητες να εξαιρούνται, πράγμα καταστρεπτικό για τη συνολική αποτελεσματικότητα. Επίσης, οι βιολογικές καλλιέργειες που βρίσκονται διάσπαρτες μέσα σε άλλους ελαιώνες και δεν ψεκάζονται, μπορεί να γίνουν φυτώρια ανάπτυξης του δάκου. Σχετικά με τους εργολάβους, υπάρχει η φιλοσοφία ότι πληρώνονται ανάλογα με τον αριθμό των δέντρων και των ψεκασμών. Αυτό σημαίνει ότι ο εργολάβος δεν έχει κίνητρο για την αποτελεσματικότητα, αλλά για τους περισσότερους ψεκασμούς. Προτείνουμε να αλλάξει η φιλοσοφία: Ο εργολάβος να αμείβεται με μια σταθερή τιμή και να παίρνει bonus ανάλογα με την ποιότητα του ελαιολάδου που επιτυγχάνεται στην περιοχή του. Η ποιότητα μπορεί να εκτιμηθεί με δειγματοληψίες από τα ελαιοτριβεία. Σήμερα τρία υπουργεία εμπλέκονται στη δακοκτονία: το Εσωτερικών δίνει τα χρήματα, το Γεωργίας κάνει τους διαγωνισμούς και το Οικονομικών εισπράττει. Αυτό δρά σε βάρος της αποτελεσματικότητας. Χρειάζεται συγκέντρωση της δακοκτονίας σε έναν φορέα στο Υπουργείο Γεωργίας που να έχει την κεντρική διοίκηση και την ευθύνη, ώστε να μην ρίχνει ο ένας στον άλλο τις ευθύνες όταν κάτι δεν πάει καλά.»