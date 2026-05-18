Silver Alert για την εξαφάνιση 50χρονου από τα Μάλια (φωτ.)

Silver alert εκδόθηκε για την εξαφάνιση 50χρονου άντρα από το σπίτι του στα Μάλια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου.

Ο Βλάχος Εμμανουήλ, 50 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στα Μάλια Ηρακλείου Κρήτης, το βράδυ της 14/05/26.

Έχει μαύρα κοντά μαλλιά, ατημέλητα γένια, καστανά μάτια, ύψος 1,75μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα σκούρου χρώματος, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια χρώματος ανοιχτού μπλε.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 17/05/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.»