Silver Alert για την εξαφάνιση 50χρονου από τα Μάλια (φωτ.)

Silver  alert εκδόθηκε για την εξαφάνιση 50χρονου άντρα από το σπίτι του στα Μάλια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου.
Ο Βλάχος Εμμανουήλ, 50 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στα Μάλια Ηρακλείου Κρήτης, το βράδυ της 14/05/26.
Έχει μαύρα κοντά μαλλιά, ατημέλητα γένια, καστανά μάτια, ύψος 1,75μ και είναι αδύνατος.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα σκούρου χρώματος, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια χρώματος ανοιχτού μπλε.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 17/05/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.
Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

