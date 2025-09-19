menu
Σίγησε η “φωνή” της παρέλασης – Πέθανε η Ζαχαρένια Σημανδηράκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Θλίψη στην κοινωνία των Χανίων σκορπά η είδηση του θανάτου της Ζαχαρένιας Σημανδηράκη.

Έφυγε από τη ζωή μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, μετά από μακρά νοσηλεία, λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η εκλιπούσα ήταν Ειδική Συνεργάτιδα των Αρχείων του Κράτους και επί σειρά ετών διετέλεσε προϊσταμένη στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.
Αποτελούσε την “φωνή” των παρελάσεων στα Χανιά καθώς μεταλαμπάδευε τις γνώσεις της κατά την παρουσίαση τους, ενώ είχε σημαντικό συγγραφικό έργο.

Το 2022 είχε μιλήσει στα “Χ.ν.” για την προετοιμασία των κειμένων πριν από κάθε παρέλαση που είχε ζήσει από τον μοναδικό ρόλο κάθε 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου αναφέροντας μεταξύ άλλων πως « δεν είναι απλά μία εκφώνηση. Ο κόσμος το ακούει και το εκτιμά. Αυτά που λέω και τα εννοώ και τα αισθάνομαι και θέλω να τα μοιραστώ».

Η Ζαχαρένια Σημανδηράκη, υπήρξε επί πολλά έτη συνεργάτιδα της εφημερίδας «Χανιώτικα νέα» αφήνοντας το ξεχωριστό αποτύπωμά της με ιστορικά και άλλα αφιερώματα.

Από τα “Χ.ν.” ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

 

 

