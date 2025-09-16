menu
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Διεθνή

Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η πόλη της Γάζας συνταράσσεται από σφοδρούς και συνεχείς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ που έκανε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να εκφράσει την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς ισραηλινού στρατού μέχρι στιγμής.

