Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ λίγο έξω από τη Χερσόνησο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής λίγο έξω από τη Χερσόνησο στο ρεύμα προς το Ηράκλειο, όταν δύο ΙΧ αυτοκίντα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα μεταξύ τους.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η σύγκρουση σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τα οχήματα να εκτραπούν και το ένα απ’ αυτό να βγει εκτός οδοστρώματος.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν δύο κοπέλες. Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν αμέσως στο σημείο προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους επιβαίνοντες, ενώ ενημερώθηκαν οι αρχές.