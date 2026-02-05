Σφακιά: Σύσκεψη για την οριοθέτηση των οικισμών

Tο θέμα της οριοθέτησης των οικισμών του δήμου Σφακίων πρωταγωνίστησε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμιου Μπακογιάννη με τον δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό με ζητούμενο την προώθηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σφακίων.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου της Βουλεύτριας Χανίων Ντόρας Μπακογιάννη, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, το μέλος της Επιτροπής Επίβλεψης Μάνος Δαμανάκης, ο συντονιστής της μελετητικής ομάδας, Νικηφόρος Μπαλατσινός και ο Ειδικός Σύμβουλος δημάρχου Σταύρος Καπριδάκης, ο δήμαρχος Σφακίων ενημέρωσε τον γ.γ κ. Μπακογιάννη σχετικά με την οριοθέτηση των οικισμών επισημαίνοντας του, τις δεσμεύσεις του υπουργού αλλά και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την ψήφιση της τροπολογίας, που θεσμοθέτησε τις ζώνες ανάπτυξης οικισμών με πληθυσμό έως 700 κατοίκους. Ο δήμαρχος Σφακίων ζήτησε διατηρηθούν τα όρια των αποφάσεων των Νομαρχών σε όλους τους οριοθετημένους οικισμούς.

Σύμφωνα με τον γ.γ Ευθύμιο Μπακογιάννη, το όριο των οικισμών διατηρείται. Ακόμη και οι αδόμητες περιοχές των οικισμών δεν εξαιρούνται από το όριο. Οι αδόμητες περιοχές εντάσσονται σε ζώνη ανάπτυξης οικισμού με ευνοϊκότερους δόμησης, σε σχέση με την εκτός σχεδίου περιοχή. Από τη συζήτηση όπως επισήμανε ο δήμαρχος Σφακίων, «Προέκυψαν συμπεράσματα, τα οποία καταλήγουν σε σαφείς κατευθύνσεις προς τη μελετητική ομάδα που εκπονεί το σχέδιο».

Σημαντική εξέλιξη επίσης η οποία προέκυψε της σύσκεψης, αφορά στη βορειοανατολική περιοχή της Χώρας Σφακίων και συγκεκριμένα το μη παραδοσιακό της τμήμα, το οποίο θα οριοθετηθεί και θα πολεοδομηθεί. Παράλληλα επιβεβαιώθηκε ότι η έκταση κάτω από το δρόμο στο Φραγκοκάστελλο θα πολεοδομηθεί ενώ ο γ.γ κ. Μπακογιάννης ενημερώθηκε και για το θέμα της αναγνώρισης της οικιστικής πυκνότητας στους Λάκκους Σκαλωτής.

Ο Γενικός Γραμματέας εξήγησε ότι «Όσο παραμένει η περιοχή σε καθεστώς αναδασμού, η πολεοδομική αναγνώριση της οικιστικής πυκνότητας δεν είναι συμβατή με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο». Ενώ έθεσε υπόψη ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν επίσης, ειδικότερα τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα του σχεδιασμού, καθώς και τα επόμενα βήματα της μελετητικής διαδικασίας.

Ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, προκειμένου να ενημερώσει πλήρως τον γ.γ Χωρικού Σχεδιασμού, χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με την εκπρόσωπο του δήμου Σφακίων και στέλεχος της ΥΔΟΜ Χανίων Αλεξάνδρα Σπηλιωτακάρα και τη συνεργάτη του Δήμου, πολιτικό μηχανικό Σοφία Λύκου, ενώ παράλληλα υπήρξε και επικοινωνία με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΤΠΣ Σφακίων και πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης Βασίλειο Κοντεζάκη.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Σφακίων: «Η προώθηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Σφακίων, γίνεται με συγκεκριμένες και δομημένες κινήσεις ώστε η πορεία υλοποίησης του, να μην εγκλωβιστεί και αποπροσανατολιστεί από τον επιθυμητό και ακριβή συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στην ολοκλήρωσή του. «Ο δήμος Σφακίων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση σχεδιασμού ώστε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχέδιο, ικανό να καθορίσει όχι μόνο τους κανόνες δόμησης αλλά κυρίαρχα την ανάπτυξη των Σφακίων και την πορεία του στο αύριο. Γνώμονας της δημοτικής μας αρχής ήταν και παραμένει να γίνουν όλα τα σωστά βήματα για να αναδείξουμε τον τόπο μας και να ενισχυθεί η πορεία του και η διαχείριση του, ως ένας σημαντικός και μοναδικός τόπος με ισχυρή ταυτότητα και ισχυρές παρακαταθήκες», δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός.

Τόνισε επίσης ότι, το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί έργο μείζονος σημασίας για τον Δήμο, καθώς συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική και τη συνολική οργάνωση του χώρου, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο σύντομα να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις από πλευράς υπουργείου οι οποίες θα συντομεύσουν κατά πολύ τις διαδικασίες και τη σχετική οργάνωση για τους τοπικούς σχεδιασμούς. «Θέλω να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη και ιδιαιτέρως τον γ.γ κ. Μπακογιάννη διότι στέκεται στο πλευρό της δημοτικής αρχής και των προσπαθειών μας με καίριες κινήσεις και ειλικρινή επικοινωνία. Παράλληλα ευχαριστώ τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου της κας Μπακογιάννη, Παναγιώτη Αντωνόπουλο ο οποίος έχει κατανοήσει τις θέσεις μας, ενισχύει τις προσπάθειες μας και διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με την δημοτική μας αρχή».