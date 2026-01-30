Σφακιά: Συνελήφθη 19χρονος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη χθες (29.01.2026) σε περιοχή του Δήμου Σφακίων 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «χθες (29.01.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (1) σιδερογροθιά, (1) θήκη πιστολιού, (7) φυσίγγια και (158) κάλυκες.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων»

* φωτ. αρχείου