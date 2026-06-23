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Τρίτη, 23 Ιουνίου, 2026
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Σφακιά: Συνάντηση για τον Λιμενικό Σταθμό και λιμενικά έργα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σφακίων και του Λιμενικού Σώματος κατά τη συνάντηση του Δημάρχου Σφακίων με τον Περιφερειακό Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος (7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.), Αρχιπλοίαρχο Ιωάννη Ορφανό και τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων, Πλωτάρχη Λ.Σ. Ευάγγελο Κοκολογιαννάκη.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν επίσης ο Λιμενοσταθμάρχης Χώρας Σφακίων, Σημαιοφόρος Λ.Σ. Παναγιώτης Σαρρής, ο Σημαιοφόρος Λ.Σ. Ιωάννης Παπαδοσήφος, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Ιωάννης Μπολιώτης και Βαρδής Γυπαράκης.
Κυρίαρχο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης του Λιμενικού Σταθμού της Χώρας Σφακίων. Ο Περιφερειακός Διοικητής ενημέρωσε τον Δήμαρχο για τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του σταθμού, ενώ ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην επίλυση του προβλήματος.
Παράλληλα, συζητήθηκαν οι νομοθετικές διατάξεις που δυσχεραίνουν τη στελέχωση του Λιμενικού Σταθμού από αποφοίτους της Σχολής Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ανάγκη ένταξής του στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την τοποθέτηση αξιωματικών.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε επίσης για τις ενέργειες που έχει υλοποιήσει ο Δήμος σχετικά με την προμήθεια οικίσκου που θα εξυπηρετεί το νέο σκάφος και τα στελέχη που θα υπηρετούν σε αυτό.
Τέλος, παρουσιάστηκαν σημαντικά λιμενικά έργα που προγραμματίζονται στην επαρχία Σφακίων, μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση του λιμανιού της Χώρας Σφακίων, προϋπολογισμού 17.300.000 ευρώ, και το έργο στο λιμάνι της Μασχάλης στην Αγία Ρουμέλη, προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ.
Έγινε επίσης αναφορά στους λιμενίσκους του Λουτρού, του Φραγκοκάστελλου και της Σκαλωτής, των οποίων οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου Σφακίων ως Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων. Οι μελέτες αυτές έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων και είτε έχουν ήδη εγκριθεί είτε βρίσκονται στο τελικό στάδιο έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι κατά την ίδια περίοδο είχε ανατεθεί και το έργο «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης επιβατηγών – οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων στην Αγία Ρουμέλη Δήμου Σφακίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.071.000 ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ενισχύοντας σημαντικά τις λιμενικές υποδομές και την ασφαλή εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της περιοχής.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή δέσμευση όλων των πλευρών για τη συνέχιση της στενής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της επαρχίας Σφακίων.

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