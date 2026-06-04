Σφακιά: Παράταση ζητά το δημοτικό συμβούλιο για τις ενστάσεις στους κτηματολογικούς πίνακες

Τη χορήγηση παράτασης τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών για την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων διόρθωσης και κάθε σχετικής διαδικασίας που αφορά την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων.

Με ψήφισμά του, το δημοτικό συμβούλιο Σφακόων, σε συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Ιουνίου 2026 σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη διαδικασία κτηματογράφησης και την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και στοιχείων στην Π.Ε. Χανίων, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις που προκαλούνται στα εμπράγματα δικαιώματα των πολιτών, στην ασφάλεια δικαίου και στην προστασία της ιδιωτικής περιουσίας.

Επίσης αναφέρει:

Οι πολυάριθμες περιπτώσεις σφαλμάτων, αμφισβητήσεων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, αποκλίσεων στα εμβαδά, λανθασμένων οριοθετήσεων και επικαλύψεων ιδιοκτησιών δημιουργούν σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές συνέπειες για τους δημότες και ιδίως για τους κατοίκους ενός απομακρυσμένου και ορεινού δήμου, του οποίου η οικονομική δραστηριότητα στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τομέα.

Υπό το πρίσμα αυτό, και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες και στην ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης και της προστασίας της περιουσίας τους, το Δημοτικό Συμβούλιο Σφακίων προχωρά στην έκδοση του παρόντος ψηφίσματος.

Για τους λόγους αυτούς, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων ζητά:

• Την άμεση διόρθωση των σφαλμάτων και αστοχιών που έχουν καταγραφεί στους αναρτημένους κτηματολογικούς πίνακες και στοιχεία.

• Τη χορήγηση παράτασης τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών για την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων διόρθωσης και κάθε σχετικής διαδικασίας που αφορά την Ανάρτηση.

• Τη μη επιβάρυνση των πολιτών με παράβολα ή πρόσθετα κόστη για σφάλματα και παραλείψεις που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

• Την άρση των περιορισμών στην αποδοχή τίτλων προ του 2021 από το Γραφείο Κτηματογράφησης Χανίων.

• Την εφαρμογή ενιαίας πρακτικής αποδοχής εκπρόθεσμων δηλώσεων για όλες τις κατηγορίες τίτλων, κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που εφαρμόζεται στην Π.Ε. Ρεθύμνου.

• Την προστασία των ιδιωτικών αγροτικών εκτάσεων που εμπλέκονται με τους δασικούς χάρτες και αμφισβητούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, με αναστολή κάθε διαδικασίας απόδοσης ή διεκδίκησής τους έως την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων, καθώς και την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων, βάσει της τεκμηρίωσης που έχει καταθέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, ώστε να διασφαλιστεί ότι το βάρος απόδειξης των διεκδικήσεων φέρει το Ελληνικό Δημόσιο και όχι οι πολίτες. Η θέση αυτή έχει υποστηριχθεί δημόσια και από τους τέσσερις βουλευτές του Νομού Χανίων κατά τη συνάντηση της 24.04.2026 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

• Την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση όλων των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, στους Βουλευτές Νομού Χανίων και στους συναρμόδιους φορείς.