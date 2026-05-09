Σφακιά: Ολονύχτια κινητοποίηση για Αμερικανίδα – Ηταν σώα στα Δώματα

Γιάννης Λυβιάκης
Σε ολονύχτια κινητοποίηση… έθεσε 26χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια, λιμενικούς, πυροσβέστες και διασώστες όταν κάλεσε στις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής στο 112 για να πει ότι βρίσκεται μόνη στην παραλία στα Δώματα Σφακίων και στη συνέχεια δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να θεωρηθεί αγνοούμενη!

Κινητοποιήθηκαν η Πολιτική Προστασία, το Λιμενικό ενώ πυροσβεστικά κλιμάκια ξεκίνησαν ολονύχτια πορεία από τη Σούγια στο μονοπάτι Ε4 και, τελικά, την βρήκαν σώα το πρωί του Σαββάτου στην παραλία στα Δώματα από όπου είχε κάνει το αρχικό τηλεφώνημα!

Η 26χρονη όταν τηλεφώνησε, στις 8.30 το βράδυ είχε πει ότι βρίσκεται μόνη της στην παραλία στα Δώματα στην οποία είχε φτάσει διασχίζοντας το μονοπάτι Ε4 με κατεύθυνση από Σούγια προς Αγία Ρουμέλη.

Αμέσως  η Πολιτική Προστασία, ενημέρωσε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ακολούθησαν τηλεφωνήματα των υπηρεσιών για να δουν αν είναι καλά η γυναίκα και δεν υπήρχε καμία απάντηση.

Οπως μας λέει ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρθηκε για το περιστατικό, η 26χρονη «προφανώς είχε αγχωθεί, τής ζητήθηκε από τις υπηρεσίες να παραμείνει στο σημείο και να ξεκινήσει την πορεία της το πρωί. Στα επόμενα τηλεφωνήματα δεν απαντούσε και θεωρήθηκε αγνοούμενη,. Προσπαθήσαμε να βρούμε ιδιωτικό σκάφος για να προσεγγίσουμε την περιοχή αλλά ήταν αδύνατο λόγω της θαλασσοταράχης. Ετσι, ξεκίνησε πεζοπόρο τμήμα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανού με κατεύθυνση από Σούγια προς Αγ. Ρουμέλη, μέσα στη νύχτα. Σε μια ολονύχτια πορεία ενώ η 26χρονη έως το πρωί εξακολουθούσε να μην απαντά στις κλήσεις. Παράλληλα είχε μεταφερθεί άλλο κλιμάκιο από τα Σφακιά με σκάφος του Λιμενικού στην Αγ. Ρουμέλη για να ξεκινήσει αντίθετη πορεία στο μονοπάτι προς τα Δώματα αλλά ενημερώθηκαν από την άλλη ομάδα ότι συνάντησε την 26χρονη στα Δώματα, οπότε δεν ξεκίνησε η πεζοπορία από την Αγ. Ρουμέλη. Τελικά, με ιδιωτικό σκάφος οι 8 άνδρες του κλιμακίου Καμπανού και η Αμερικανίδα μεταφέρθηκαν στη Σούγια».

 Ο κ. Ζερβός σχολίασε ότι «η πολιτεία θα πρέπει να καταλογίζει τα κόστη για αυτές τις επιχειρήσεις προς κάθε ανεύθυνο που άσκοπα ταλαιπωρεί ανθρώπους και υπηρεσίες».

  

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

