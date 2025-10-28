menu
Σφακιά: Με υπερηφάνεια τιμήθηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου (φωτ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με λαμπρότητα, εθνική υπερηφάνεια και μεγάλη συμμέτοχη τιμήθηκε και φέτος η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Δήμο Σφακίων, παρουσία τοπικών αρχών, μαθητών, εκπαιδευτικών και πλήθους κόσμου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σφακίων «η εκδήλωση άρχισε με θεία λειτουργία και δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα στη Χώρα Σφακίων. Ακολούθησε παρέλαση από τους μαθητές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, στην οποία προπορευόταν ο Χορευτικός Σύλλογος «Τα Σφακιά». Στη συνέχεια τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο των Πεσόντων από τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Αθανάσιο Κουκουνάρη και ιερείς της περιοχής, στην οποία συμμετείχε και ο Ιερομόναχος π. Φιλάρετος από την Άνδρο. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Έπειτα, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό, τον Διοικητή Α.Τ. Σφακίων, Υπαστυνόμο Β’ Δημήτριο Τσιραντωνάκη, τον Πυροσβέστη Εμμανουήλ Μαλεφάκη, τον Λιμενοφύλακα Σόλωνα Αγάπη, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Χώρας Σφακίων Ιωάννη Μπραουδάκη, μαθητές σχολικών μονάδων του Δήμου και χορευτές του Χορευτικού Συλλόγου «Τα Σφακιά».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Σφακίων, ομιλία για τα ιστορικά γεγονότα της εποχής από την Προϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Σφακίων Ευαγγελία Μυλωνάκη, απαγγελίες ποιημάτων και τραγουδιών από τους μαθητές και παραδοσιακούς χορούς από τα μέλη του Χορευτικού Συλλόγου «Τα Σφακιά», που απέσπασαν θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους»

