Σφακιά: Λαμπρός ο εορτασμός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου (φωτ.)

Γιάννης Κάκανος
Στον Ιερό Ναό των Αγίων Παντελεήμονος και Νικολάου στη Χώρα Σφακίων, με αφορμή την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, προεξήρχε για πρώτη φορά της Θείας Λειτουργίας ο νέος μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ συλλειτουργώντας με τον μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα. Στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ο αρχιερατικός επίτροπος Σφακίων, πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Κουκουνάρης,καθώς και κληρικοί όμορων ενοριών.
Την υποδοχή του νέου μητροπολίτη τίμησε με την παρουσία της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σέβη Βολουδάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ,. Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Σφακίων κ. Γιάννης Ζερβός, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, καθώς και εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής) της περιοχής, ενώ παρέστη αρκετός κόσμος.

Αναλυτικό ρεπορτάζ θα δημοσιευθεί την Δευτέρα στα “Χανιώτικα νέα”.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

