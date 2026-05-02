Σφακιά: Λαμπρός ο εορτασμός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου (φωτ.)

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Παντελεήμονος και Νικολάου στη Χώρα Σφακίων, με αφορμή την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, προεξήρχε για πρώτη φορά της Θείας Λειτουργίας ο νέος μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ συλλειτουργώντας με τον μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα. Στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ο αρχιερατικός επίτροπος Σφακίων, πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Κουκουνάρης,καθώς και κληρικοί όμορων ενοριών.

Την υποδοχή του νέου μητροπολίτη τίμησε με την παρουσία της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σέβη Βολουδάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ,. Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Σφακίων κ. Γιάννης Ζερβός, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, καθώς και εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής) της περιοχής, ενώ παρέστη αρκετός κόσμος.

Αναλυτικό ρεπορτάζ θα δημοσιευθεί την Δευτέρα στα “Χανιώτικα νέα”.