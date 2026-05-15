Σφακιά: Εργασίες στο Βενετσιάνικο Φρούριο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επιτόπια αυτοψία των εργασιών που εκτελούνται στο Βενετσιάνικο Φρούριο της Χώρας Σφακίων, πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός με την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου.

Στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων και οι αντιδήμαρχοι Γεώργιος Καγιαδάκης και Ιωάννης Μπραουδάκης, συνόδευσαν τον Δήμαρχο και την Προϊσταμένη, που ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Σφακίων, αμφότεροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προσοχή, την επιμέλεια και το υψηλό επίπεδο του αποτελέσματος που καταγράφεται στο σημαντικό χώρο πολιτισμού της Χώρας Σφακίων και αφορά στο έργο εκτέλεσης σύμβασης προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».
Πρόκειται για ένα ακόμα έργο που συμπεριλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σφακίων, Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης, από την παρούσα δημοτική αρχή κατά την περίοδο 2015-2019.
Ακολούθησε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Σφακίων, όπου συζητήθηκαν μελέτες που αφορούν πολιτιστικούς χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σφακίων καθώς και η πορεία υλοποίησης και στελέχωσης του έργου της Αποκατάστασης του Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Αγίας Ρουμέλης.
Το συγκεκριμένο έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υπ’ αριθμό 5146/24-10-2025 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, με το συνολικό προϋπολογισμό του να ανέρχεται στις 350.000 ευρώ, και συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω πλαίσιο πραγματικής.
Όπως τονίστηκε από τον Δήμαρχο κ. Ζερβό, «Η δημοτική αρχή επικεντρώνει μεταξύ άλλων τις προσπάθειες της, στην προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του σημαντικού βυζαντινού μνημείου της Παναγίας στην Αγία Ρουμέλη, με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και την ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Σφακίων».
Ο Δήμος Σφακίων και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των μνημείων, βρίσκονται σε διαρκή επαφή και συνεργασία σύμφωνα με τον κ. Ζερβό, ο οποίος είπε ότι: «Για εμάς, η ανάδειξη των μνημείων μας δεν είναι μια στείρα τουριστική αξιοποίηση, αλλά η διατήρηση της ταυτότητάς μας. Είναι ο τρόπος να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας έναν ποιοτικό, πολιτιστικό τουρισμό που σέβεται το περιβάλλον και τους ανθρώπους αυτού του τόπου, δεδομένου της αρχής μας, πως όλοι οι Σφακιανοί κοιτάζουν το μέλλον, κρατώντας τις ρίζες τους βαθιά στο χώμα της ιστορίας τους. Για το λόγο αυτό, ως δημοτική αρχή, κάθε έργο προστασίας των μνημείων δεν το παρουσιάζουμε ή δεν το επικοινωνούμε ως έργο βιτρίνας, αλλά ως χρέος απέναντι στην ιστορική μνήμη, η οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την ψυχοσύνθεση των Σφακιανών».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

