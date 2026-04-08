Σφακιά: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εγκρίθηκε στο σύνολο του ο Προϋπολογισμός του δήμου Σφακίων για το έτος 2026 με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Πρόκειται για την υπ’ αριθμ. 18/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων, αναφορικά με την «Κατάρτιση προϋπολογισμού 2026 και σύνταξη σχεδίου Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) 2024-2029 κατόπιν γνώμης του παρατηρητηρίου», η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και βρέθηκε νόμιμη.

«Ο προϋπολογισμός είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του δήμου μας, συντάχθηκε με προσοχή από τις υπηρεσίες και τα στελέχη του δήμου Σφακίων με αποτέλεσμα η έγκριση του να μην προσκρούσει στους ελέγχους της Ελεγκτικής Επιτροπής», δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός.
Όπως επισήμανε: «Γίνονται σοβαρές προσπάθειες ώστε νομίμως και άμεσα, πάντα να υπάρχει η δυνατότητα για τις πληρωμές των εργαζομένων μας, συνεργατών και προμηθευτών, αναδόχων έργων, εργολάβων, όπως επίσης ο προγραμματισμός για προσλήψεις εποχικού προσωπικού όπου υπάρχουν ανάγκες. Παράλληλα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, δράσεις, παρεμβάσεις, έργα, που έχουν προγραμματιστεί, θα εκτελεστούν και πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις με υπαιτιότητα του δήμου».
Ο προϋπολογισμός όπως ενημέρωσε ο κ. Ζερβός σχεδιάστηκε και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί της «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όποιες τροποποιήσεις, διατάξεις και άρθρα έχουν σε αυτή προστεθεί.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

