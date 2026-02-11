Σφακιά: Αυτοψία ΟΑΚ στο έργο προστασίας του λιμένα

Αυτοψία στο έργο προστασίας του αλσυλίου και του λιμένα των Σφακίων πραγματοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Αρης Παπαδογιάννης, ενώ προηγήθηκαν έντονες αντιδράσεις από τον βουλευτή Παύλο Πολάκη για τη μη δημιουργία μέχρι σήμερα πέτρινου τοιχίου και τη διατήρηση μόνο των συρματοπλεγμάτων κάτω από το αλσύλιο ώστε να εμποδίζονται οι πτώσεις βράχων.

Σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΚ αναφέρει ότι ήταν προγραμματισμένη αυτοψία και ότι ξεκινά η δημιουργία του πέτρινου τοιχίου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Προγραμματισμένη επιτόπια αυτοψία στο εργοτάξιο του έργου που αφορά την «Κατασκευή προστασίας βραχοπτώσεων στο λιμένα Χώρας Σφακίων» πραγματοποίησε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., κ. Άρης Παπαδογιάννης, συνοδευόμενος από τεχνικό κλιμάκιο του Ο.Α.Κ.

Σύμφωνα με συγκεκριμένη αυτοψία είχε γνωστοποιηθεί και προγραμματιστεί από τα τέλη Ιανουαρίου, σε συνέχεια ευρείας σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στις 21 /01/2026 στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Αγυιά, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Σφακίων κ. Γιάννη Ζερβού και στενών συνεργατών του.

Στόχος της σημερινής σύσκεψης στο Δημαρχείο Σφακίων όσο και της αυτοψίας που ακολούθησε στο χώρο του έργου, που έγιναν με την παρουσία του Βουλευτή Χανίων, κ. Παύλου Πολάκη αλλά και του εκπροσώπου του αναδόχου, κ. Πέτρου Δράμη, ήταν η επιτόπια αξιολόγηση της πορείας των εργασιών, δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται σε κομβικό στάδιο υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του ειδικού προστατευτικού συρματοπλέγματος και ξεκινά σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό, η κατασκευή του πέτρινου προστατευτικού τοιχίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών, να τοποθετείται περί τα τέλη Μαρτίου. Πρόκειται για φάση ιδιαίτερης τεχνικής σημασίας, η οποία υλοποιείται βάσει των προβλεπόμενων μελετών και με μεθοδολογία που διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και αντοχή του έργου.

Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης, από πλευράς Ο.Α.Κ., ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων κ. Νίκος Σεϊμένης, ο Επιστημονικός Συνεργάτης κ. Άρης Μελιόπουλος και Τεχνικοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι Σφακίων, ο κ. Στέλιος Μαραγκάκης Πολιτικός Μηχανικός, καθώς και Συνεργάτες και Ειδικοί Συνεργάτες του Δήμου Σφακίων.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης ανέφερε: «Η σημερινή αυτοψία αποτελεί μέρος ενός προγραμματισμένου κύκλου ελέγχων και τεχνικής παρακολούθησης ενός σύνθετου και ιδιαίτερα απαιτητικού έργου. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων ακολουθούν τις εγκεκριμένες μελέτες και τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του φυσικού ανάγλυφου της περιοχής. Η σταδιακή εξέλιξη των εργασιών δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδιασμού, ώστε κάθε φάση να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα του έργου. Σε άριστη συνεργασία με τον Δήμο Σφακίων, εργαζόμαστε με μοναδικό γνώμονα την ποιότητα και το δημόσιο συμφέρον. Σημαντική δε, ήταν και η σημερινή παρουσία του Βουλευτή Χανίων, κ. Παύλου Πολάκη».

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Για το ίδιο θέμα ο Δήμος Σφακίων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το θέμα της αποκατάστασης αντιστήριξης πρανών στη Χώρα Σφακίων επανάφερε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός προκαλώντας σύσκεψη και επιτόπια αυτοψία παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Άρη Παπαδογιάννη, του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη, του Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Νίκου Σεϊμένη, στελεχών του Ο.Α.Κ. και της αναδόχου εταιρείας, καθώς και αντιδημάρχων, συνεργατών του δήμου Σφακίων.

Πρόκειται για το θέμα της αποκατάστασης των αντιστηρίξεων πρανών στη Χώρα Σφακίων, μετά τη θεομηνία (καταιγίδα Ωκεανής) της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου 2019. Στο σημείο αν και έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του ειδικού προστατευτικού συρματοπλέγματος, επιτακτική ανάγκη είναι η ολοκλήρωση του, σύμφωνα με τον συνολικό σχεδιασμό που προβλέπει κατασκευή πέτρινου προστατευτικού τοιχίου.

Όπως τονίστηκε κατά τη σύσκεψη και κατόπιν αυτοψίας, η ολοκλήρωση των εργασιών για το σύνολο του έργου προβλέπεται στα τέλη Μαρτίου. Όπως τονίστηκε από τους αρμόδιους του Ο.Α.Κ το συγκεκριμένο έργο διέπεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η εξέλιξη του αφορά στις μελέτες και τη μεθοδολογία ώστε να διασφαλιστεί «η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και αντοχή του έργου», όπως ανέφεραν στελέχη της αναδόχου εταιρείας και του Ο.Α.Κ.

«Δεδομένης της παρέμβασης και του θεμιτού ενδιαφέροντος από πλευράς του Βουλευτή Παύλου Πολάκη, οφείλω να γνωστοποιήσω και ως δήμαρχος Σφακίων, πως ο αρχικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στις 600.000 ευρώ. Ωστόσο, κατόπιν μελέτης που ανατέθηκε το 2019 από τη Δημοτική Αρχή στο Υπουργείο Υποδομών, διαπιστώθηκε η ανάγκη συμπληρωματικής χρηματοδότησης ύψους 1.500.000 ευρώ. Η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε το 2022, κατόπιν παρέμβασης του αείμνηστου Μανούσου Βολουδάκη», αναφέρει ο Ιωάννης Ζερβός.

Σχετικά με τη δέσμευση από πλευράς αναδόχου για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, μέχρι 31 Μαρτίου 2026, έργου σημαντικού για την περιοχή και την ασφάλεια προς δημότες, κατοίκους και επισκέπτες, ο δήμαρχος Σφακίων επεσήμανε πως: «Έχουμε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μας, στο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν διοίκηση και στελέχη του Ο.Α.Κ, στο συνεχές ενδιαφέρον του συντοπίτη μας βουλευτή Παύλου Πολάκη, όμως υπάρχει η ανάγκη να μειωθούν οι χρόνοι εκτέλεσης έργων, γραφειοκρατίας και αποκατάστασης προβλημάτων, δεδομένου ότι η ασφάλεια των πολιτών, των ανθρώπων, δεν δύναται να περιμένει».

Παράλληλα ο δήμαρχος Σφακίων ευχαρίστησε τον κ. Πολάκη για τη δημόσια παρέμβαση του που αφορούσε στην ολοκλήρωση του έργου με βάση την αρχική μελέτη και τη μη παραμονή μόνο συρματοπλεγμάτων κάτω από το Αλσύλλιο, για να εμποδίζονται οι πτώσεις βράχων. Τον ευχαρίστησε επίσης και για την παρουσία του στη σημερινή σύσκεψη και αυτοψία, γνωστοποιώντας όμως παράλληλα, πως: «Η επίσκεψη στα Σφακιά και η αυτοψία στο Αλσύλλιο, είχε προγραμματισθεί από τον προηγούμενο μήνα, Ιανουάριο, μετά από συνάντηση συνεργασία με τον κ. Παπαδογιάννη».

Ευχαριστώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ο.Α.Κ. Άρη Παπαδογιάννη, τους συνεργάτες του και τα στελέχη του Οργανισμού που μετέβησαν στη Χώρα Σφακίων, ο δήμαρχος Ιωάννης Ζερβός δήλωσε ότι: «Η ποιότητα των έργων που αναλαμβάνει να μελετήσει, σχεδιάσει και διεκπεραιώσει ο σημαντικός για όλη την Κρήτη Οργανισμός Ανάπτυξης, φέρει την υπογραφή ουσιαστικής συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες όπως τα Σφακιά. Το ενδιαφέρον για το μέλλον του τόπου μας από τους διοικούντες και επιστήμονες του Ο.Α.Κ. είναι πασιφανές και διαχρονικά αποδείξιμο. Ζητάμε όμως να δίδεται προτεραιότητα η οποία μεταφράζεται σε ταχύτητα, στους μικρούς, ευάλωτους, απομακρυσμένους δήμους όπου οι άνθρωποι τους επιμένουν να τους προασπίζουν και διατηρούν εν ζωή… και ο νοών νοείτω».

Τέλος, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σφακίων «Με την ολοκλήρωση του έργου και την τοποθέτηση / κατασκευή του πέτρινου τοιχίου τουλάχιστον 2,5 μέτρων ύψους, θα αναβαθμιστεί αισθητικά η πρόσοψη του αλσυλλίου καθώς και συνολικά η εικόνα του Λιμένα Χώρας Σφακίων».