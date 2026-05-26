Σφακιά: Ανανεώθηκε η πιστοποίηση των παιδικών χαρών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, ελέγχου και ανανέωσης της πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Σφακίων για το έτος 2026, ώστε να συνεχίσουν να φιλοξενούν τα παιδιά με ασφάλεια και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας.

Όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου Σφακίων έχουν επιμεληθεί από τα ειδικά συνεργεία, από τα οποία έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη συντήρησή τους, τον έλεγχο και την ανανέωση της πιστοποίησης που πρέπει να υπάρχει ώστε να φιλοξενούν τα παιδιά με ασφάλεια. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία «JOY MACHINE», η οποία περιλαμβάνει την τακτική συντήρηση, τον εντοπισμό ζημιών και την αποκατάστασή τους, με στόχο την ετήσια ανανέωση της πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα.

Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, ο οποίος κάνει λόγο για σεβασμό στους δημότες, τις οικογένειες, τα μικρά παιδιά, «που μεταφράζεται στην ευθύνη μας απέναντί τους, ακόμα και με τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε όλες τις παιδικές χαρές, οι οποίες έγιναν για να ανανεώσουν την απαραίτητη πιστοποίηση για το έτος 2026».

Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί και η γενική συντήρηση των εξοπλισμών με στόχο τη μέγιστη διάρκεια ζωής όλων των εξαρτημάτων και στοιχείων των παιδικών χαρών, αλλά και την ορθή χρήση τους. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και επισκευές στους χώρους που είχαν δημιουργηθεί μέσω χρηματοδότησης που είχε εξασφαλίσει η δημοτική αρχή την περίοδο 2015-2019 από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 201.978 ευρώ.

Ο κ. Ζερβός επισήμανε επίσης πως έχει δοθεί έμφαση στην αναμόχλευση όλων των δαπέδων για τη μέγιστη απορροφητικότητά τους, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα το αποτέλεσμα του συνόλου των εργασιών στις παιδικές χαρές Σκαλωτής, Χώρας Σφακίων, Ίμπρου και Ασκύφου, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις και πιστοποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στις δημοτικές κοινότητες Αγίας Ρουμέλης, Ανώπολης και Φραγκοκάστελλου. Στο προσεχές διάστημα και όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης των ξύλινων περιφράξεων, καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων και κατεστραμμένων τμημάτων, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και ασφαλή λειτουργία των χώρων.

Ζήτησε μάλιστα από όλους όσοι κάνουν χρήση και επισκέπτονται με τα παιδιά τους τις παιδικές χαρές, να διαπιστώσουν τις διαφορές του πριν και του μετά, «με την ελπίδα και προτροπή, όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ασφαλείς, καθαρές και λειτουργικές τις παιδικές μας χαρές. Τους χώρους δηλαδή που αγκαλιάζουν τα παιδιά μας».

«Οι υπάλληλοι του δήμου, οι αντιδήμαρχοι αλλά και προσωπικά, θα συμμετέχουμε στους μηνιαίους και όχι μόνο ελέγχους, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση που αφορά φθορές ή επισκευές που απαιτούνται, ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια. Καλώ όλους τους συνδημότες μας να προστατεύσουν τις παιδικές χαρές από φθορές, να ενισχύσουν την προσπάθειά μας για διαρκή και καλή συντήρηση του εξοπλισμού, αναγνωρίζοντας όλοι μας πως οφείλουμε στα παιδιά μας τον πολιτισμό και την παιδεία, στοιχεία που αντανακλώνται και στην ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του τόπου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Σφακίων.