Σφακιά: Αερομεταφορά εξοπλισμού με τη συνδρομή ελικοπτέρου του ΓΕΣ (φωτ.)

Με ελικόπτερο του Γενικού Επιτελείου Στρατού έγινε σήμερα αερομεταφορά εξοπλισμού για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στον οικισμό Λουτρού Σφακίων και την αντικατάσταση συστημάτων ύδρευσης προς τους οικισμούς Φοίνικα, Λύκο και Μάρμαρα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σφακίων «κατόπιν επικοινωνίας του Δημάρχου Σφακίων, Ιωάννη Ζερβού, με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αρχηγό του ΓΕΣ, παραχωρήθηκε ελικόπτερο του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την αερομεταφορά εξοπλισμού σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στον οικισμό Λουτρού Σφακίων και την αντικατάσταση συστημάτων ύδρευσης προς τους οικισμούς Φοίνικα, Λύκο και Μάρμαρα.

Η αερομεταφορά περιλάμβανε τη μεταφορά ενός μετασχηματιστή της ΔΕΔΔΗΕ, βάρους 800 κιλών, δύο αντλιών συνολικού βάρους 400 κιλών, δύο πλαστικών δεξαμενών χωρητικότητας 5.000 λίτρων έκαστη, δύο σάκων με εξοπλισμό βάρους έως 1.000 κιλών ο καθένας, καθώς και ποσότητας αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με τους προμηθευτές των υλικών, τον ανάδοχο του έργου του βιολογικού και του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε στο σημείο τοποθέτησης του εξοπλισμού να βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο τεχνικών, οι οποίοι, σε συνεργασία με υπαλλήλους του Δήμου Σφακίων, ολοκλήρωσαν την ορθή εγκατάσταση του μετασχηματιστή και των λοιπών εξοπλισμών στο σημείο.

Η συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και των Ενόπλων Δυνάμεων υπήρξε καθοριστική για την απρόσκοπτη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού σε έναν ιδιαίτερα δυσπρόσιτο οικισμό, επιτρέποντας τη συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αφορά τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος Σφακίων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Αρχηγό του ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών» Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη, για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξη τους στον Δήμο Σφακίων, καθώς επίσης και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το προσωπικό ενδιαφέρον που επέδειξε σχετικά με τη διευκόλυνση του Δήμου για τη συγκεκριμένη δύσκολη μεταφορά για τη δρομολόγηση του έργου λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού. Επισήμανε δε πως: «Η συνεργασία φορέων και η παροχή βοήθειας σε ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν, για το καλό των κοινωνιών και δη μικρών και δυσπρόσιτων, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη πως οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών δεν περιθωριοποιούνται»»